Почему умер Дмитрий Дяченко: назвали причины смерти американо-украинского актера

Дмитрий Дяченко / Кадр из фильма Они смотрят

Американский актер украинского происхождения Дмитрий Дяченко умер от передозировки лекарственными средствами для сердца в 52 года.

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на отчет экспертов по вскрытию Дмитрия Дяченко, который оказался в распоряжении редакции.

Дмитрий Дяченко умер от случайной передозировки фентанила и валиума.

"По данным Управления судебно-медицинской экспертизы в Дейтона-Бич, штат Флорида ... Официальная причина смерти Дмитрия указана как сочетание токсичности фентанила и диазепама", - говорится в сообщении.

По информации TMZ, Дмитрий Дяченко также страдал от кардиомегалии - увеличенного сердца - и имел умеренную болезнь коронарной артерии.

В отчете также указана причина смерти в результате несчастного случая после "злоупотребления запрещенными наркотиками при приеме лекарств по рецепту".

В отчете также говорится, что Дмитрий Дяченко "получил травму от удара током [при 220 в], находясь на работе за несколько дней до того, как его нашли мертвым в своем доме", но медицинский эксперт в конечном итоге исключил отсроченную аритмию из-за поражения электрическим током в качестве причины смерти Дмитрия Дяченко.

В отчете также говорится, что у Дмитрия были найдены давние рецепты на гидрокодон и диазепам, но не было найдено рецепта на фентанил.

Напомним, Дмитрий Дяченко умер 20 апреля от проблем с сердцем - его нашли в собственном доме. Он известен эпизодическими ролями почти что в 40 фильмах и сериалах, а также озвучке многих игр.

Дмитрий Дяченко родился в США в семье украинского эмигранта и американки с греческими и шведскими корнями 11 апреля 1968 году. Его привлекало искусство - он учился играть на классической гитаре, и занимался музыкой. В 1997 году стал играть в кино. Среди его фильмов - Солдат Джейн, сериалы Кости, CSI: место преступления , и другие. Снимался он до 2017 года.

Дмитрий Дяченко - фильмография

Дмитрий Дяченко - фильмы

Солдат Джейн / GI Jane (1997) — стажер

The Settlement (1999)

Love Made Easy (2006) — игрок в покер

Клуб Гениев / The Genius Club (2006) — Джейси Механик

Примечательная мощь / Remarkable Power (2008) — Иван

Напряги извилины / Get Smart (2008) — российский чиновник

Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа / Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008) — советский солдат

Горящие пальмы / Burning Palms (2010) — Боб

Запретная зона / Chernobyl Diaries (2012) — Юрий

Отряд героев / Company of Heroes (2013) — Иван Позарский

Они наблюдают / They’re Watching (2016) — Владимир Филат

Дмитрий Дяченко Сериалы

Диагноз: убийство / Diagnosis: Murder (1997) — Карл

Total Security (1997) — телохранитель

Крутой Уокер: Правосудие по-техасски / Walker, Texas Ranger (1999) — Роберт Джексон

Золотые крылья Пенсаколы / Pensacola: Wings of Gold (1999) — Антон Марисович

V.I.P. (2000) — эпизод

Дикая семейка Торнберри / The Wild Thornberrys (2001) — бобер (озвучка)

Мыслить как преступник / Criminal Minds (2007) — Лев Лисовский

Чёрная метка / Burn Notice (2007) — Борис

The Riches (2008) — русский

Без следа / Without a Trace (2008) — Юрий Овсенко

C.S.I.: Место преступления Майами / CSI: Miami (2009) — Эндрю

Гриффины / Family Guy (2009) — озвучка

Сыны анархии / Sons of Anarchy (2011)

Кости / Bones (2014) — Дмитрий Романов

Напомним, что 19 мая при очень странных обстоятельствах умер Грегори Бойс - американский актер, сыгравший в Сумерках, который планировал открывать свой ресторан.