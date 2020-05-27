Почему умер Дмитрий Дяченко: назвали причины смерти американо-украинского актера

В сети показали отчет экспертов по вскрытию актера Дмитрия Дяченко, который таинственно умер 20 апреля 2020.
Американский актер украинского происхождения Дмитрий Дяченко умер от передозировки лекарственными средствами для сердца в 52 года.
Об этом сообщает TMZ со ссылкой на отчет экспертов по вскрытию Дмитрия Дяченко, который оказался в распоряжении редакции.
Дмитрий Дяченко умер от случайной передозировки фентанила и валиума.
"По данным Управления судебно-медицинской экспертизы в Дейтона-Бич, штат Флорида ... Официальная причина смерти Дмитрия указана как сочетание токсичности фентанила и диазепама", - говорится в сообщении.
По информации TMZ, Дмитрий Дяченко также страдал от кардиомегалии - увеличенного сердца - и имел умеренную болезнь коронарной артерии.
В отчете также указана причина смерти в результате несчастного случая после "злоупотребления запрещенными наркотиками при приеме лекарств по рецепту".
В отчете также говорится, что Дмитрий Дяченко "получил травму от удара током [при 220 в], находясь на работе за несколько дней до того, как его нашли мертвым в своем доме", но медицинский эксперт в конечном итоге исключил отсроченную аритмию из-за поражения электрическим током в качестве причины смерти Дмитрия Дяченко.
В отчете также говорится, что у Дмитрия были найдены давние рецепты на гидрокодон и диазепам, но не было найдено рецепта на фентанил.
Напомним, Дмитрий Дяченко умер 20 апреля от проблем с сердцем - его нашли в собственном доме. Он известен эпизодическими ролями почти что в 40 фильмах и сериалах, а также озвучке многих игр.
Дмитрий Дяченко родился в США в семье украинского эмигранта и американки с греческими и шведскими корнями 11 апреля 1968 году. Его привлекало искусство - он учился играть на классической гитаре, и занимался музыкой. В 1997 году стал играть в кино. Среди его фильмов - Солдат Джейн, сериалы Кости, CSI: место преступления , и другие. Снимался он до 2017 года.
Дмитрий Дяченко - фильмография
Дмитрий Дяченко - фильмы
- Солдат Джейн / GI Jane (1997) — стажер
- The Settlement (1999)
- Love Made Easy (2006) — игрок в покер
- Клуб Гениев / The Genius Club (2006) — Джейси Механик
- Примечательная мощь / Remarkable Power (2008) — Иван
- Напряги извилины / Get Smart (2008) — российский чиновник
- Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа / Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008) — советский солдат
- Горящие пальмы / Burning Palms (2010) — Боб
- Запретная зона / Chernobyl Diaries (2012) — Юрий
- Отряд героев / Company of Heroes (2013) — Иван Позарский
- Они наблюдают / They’re Watching (2016) — Владимир Филат
Дмитрий Дяченко Сериалы
- Диагноз: убийство / Diagnosis: Murder (1997) — Карл
- Total Security (1997) — телохранитель
- Крутой Уокер: Правосудие по-техасски / Walker, Texas Ranger (1999) — Роберт Джексон
- Золотые крылья Пенсаколы / Pensacola: Wings of Gold (1999) — Антон Марисович
- V.I.P. (2000) — эпизод
- Дикая семейка Торнберри / The Wild Thornberrys (2001) — бобер (озвучка)
- Мыслить как преступник / Criminal Minds (2007) — Лев Лисовский
- Чёрная метка / Burn Notice (2007) — Борис
- The Riches (2008) — русский
- Без следа / Without a Trace (2008) — Юрий Овсенко
- C.S.I.: Место преступления Майами / CSI: Miami (2009) — Эндрю
- Гриффины / Family Guy (2009) — озвучка
- Сыны анархии / Sons of Anarchy (2011)
- Кости / Bones (2014) — Дмитрий Романов
Напомним, что 19 мая при очень странных обстоятельствах умер Грегори Бойс - американский актер, сыгравший в Сумерках, который планировал открывать свой ресторан.