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Умер Энди Картрайт - появились жуткие подробности трагедии

30 июля 2020, 12:50

После того, как весть о смерти рэпера разлетелась по СМИ, с родственниками погибшего связались, и узнали важные подробности о жизни Энди Картрайта.

Энди Картрайт
Энди Картрайт / Instagram

У Энди Картрайта были проблемы с алкоголем, но никто никогда не слышал о наркозависимости. В то же время, правоохранители подозревают, что жена рэпера был под какими-то веществами. Об этом его друзья сообщили изданию LifeShot.

По их словам, жена рэпера Марина часто писала всем его знакомым, чтобы помогли найти мужа во время очередного загула. Из-за таких частых гулянок некоторые друзья Энди вообще перестали с ним общаться.

"А вот про наркотики все как один говорят, что Саша не употреблял. Вообще", - пишет издание.Читайте такжеВ России нашли расчлененное тело украинского рэпера

в то же время, после допроса, источники в правоохранительных органах якобы предположили, российскому изданию, что девушка могла быть под какими-то веществами.

Марина призналась, что 4 дня не решалась расчленить мужа, а когда сделала это, посчитала, что совершила преступление. Марина рассказала следствию, что муж начал баловаться наркотиками из-за депрессии, которая началась после потери работы на карантине, пишет КП.ру.

По словам Марины, 4 дня назад она пришла домой и обнаружила его труп со шприцом в руке.

"Она хотела выставить его смерть так, будто он пропал. Сделала это, по ее словам, из-за великой любви, потому что не хотела позорной памяти для своего мужа. У нее такое видение случившегося", - пояснил источник.

Хрупкая женщина четыре дня решалась изрубить тело любимого, но ни психологически, ни физически не могла.

Она призналась следователям, что сначала думала, что сделать это легко, но оказалась в тупике, объяснили правоохранители.

"К тому же, после того, как она все же пошла на это, посчитала, что совершила преступление", - добавил источник.

Напомним, Энди Картрайт родился 17 августа 1990 года в Ураине, в Нежине, нашел свое место в андеграун-рэпе, переехал жить в Россию, начал работать с проектом Versus. У них с Мариной Юшко остался 2,5-летний ребенок.

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