Умер Михаил Смирнов - знаменитый капитан Что? Где? Когда?

Михаил Смирнов / Facebook

На 65-м году жизни умер постоянный участник популярной игры Михаил Смирнов.

Первым об этом сообщил Максим Пашатев в соцсети, указав, что пока что ничего неизвестно о похоронах, и что причина смерти Михаила Смирнова - инсульт.

"Сегодня не стало Миши Смирнова, моего старого друга и первого капитана в телеклубе. Он был очень добрым и светлым человеком", - написал его коллега Максим Пошатев в Facebook.

Смирнов играл в интеллектуальном клубе с 1988 по 2010 годы, был капитаном одной из самых ярких команд 90-х, в которую входили Максим Поташев, Борис Левин, Леонид Тимофеев и многие другие известные игроки. Михаил Юрьевич провел за столом 18 игр, из которых более половины закончились победой.

"Сегодня не стало Михаила Смирнова. Он играл в нашем Клубе с 1988 по 2010 годы, был капитаном одной из самых ярких команд 1990-х годов. Михаил провёл за столом 18 игр, из которых более половины закончились победой. В последние годы Михаил не терял связи с телеклубом, приходил на игры в Нескучный сад, делился опытом с молодtжью. Выражаем соболезнования родным и близким Михаила Смирнова", — говорится в сообщении, опубликованном на странице "Что? Где Когда?" в соцсети.

В последние годы Смирнов уже не принимал активного участия в играх, но не терял связи с телеклубом, приходил на игры в Нескучный сад.

Под постами в соцсетях родственниками передают соболезнования и слова утешения.