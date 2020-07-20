УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Умер создатель Олимпийского мишки Виктор Чижиков

Художник и иллюстратор Виктор Чижиков умер в 84 года в Москве.

20 июля 2020, 16:52
Виктор Чижиков умер
Виктор Чижиков умер / Личны архив художника/ .rg.ru

Умер Виктор Чижиков — автор легендарного "Олимпийского мишки", символа Олимпиады-80 в Москве.

Об этом пишет АСТ Дети в Facebook.

"С грустью сообщаем, что сегодня 20 июля 2020 года ушел из жизни Виктор Александрович Чижиков, народный художник России, один из самых знаменитых художников отечественной детской книги. Виктору Александровичу было 84 года", - говорится в сообщении.

Виктор Чижиков боролся с оногологическим заболеванием перед смертью, пишут российские СМИ.

Виктор Чижиков – представитель послевоенного поколения художников книжной иллюстрации.

Виктор Чижиков - краткая биография

Родился 26 сентября 1935 года, В 1952 году начал получать первый опыт работы карикатуриста в в газете Жилищный работник.Читайте такжеВ России умер самый известный ведущий Прогноза погоды В 1953—1958 годах учился в Московском полиграфическом институте на художественном отделении. Известно, что его лучшим другом был Николай Борисов.

С конца 50-х годов и до последних лет он рисовал для детей и для взрослых – книжки, карикатуры, шаржи, смешные рисунки для журналов… Чижиков одним из первых советских художников награжден престижнейшим дипломом имени Андерсена за книгу Доктор Айболит.

Виктор Чижиков Олимпийский Мишка
Виктор Чижиков Олимпийский Мишка

В 80-х он нарисовал Олимпийского Мишку, которого использовали на Олимпиаде в Москве, и позже в России на последней Олимпиаде. В 2010 году он окончательно проиграл суд по авторских правах на Олимпийского Мишку - решением Пресненского районного суда Москвы установлено, что используемый вариант в поясом уже не является предметом авторского права Виктора Чижикова.

новости шоу бизнеса умер
Сейчас вы просматриваете новость «Умер создатель Олимпийского мишки Виктор Чижиков». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

17:10
Ветер Любви 2020 - что было в 131 и 132 серии 20-07-2020
17:04
Какие регионы Украины ждет новый удар COVID-19: тревожный прогноз ученых
17:00
Главным трендом лета стали эти непревзойденные костюмы с шортами - фото Фото
16:52
Умер создатель Олимпийского мишки Виктор Чижиков
16:48
Похудение для тех, кто ненавидит бег: назван интересный способ
16:28
Избивали ногами и руками: в центре Киева жестоко отметелили мужчину Видео
16:19
Упала в шахту: в Харькове трагически погибла фотограф
16:15
Трилогию о Рике Граймсе снимают в условиях карантина
15:46
В России умер самый известный ведущий Прогноза погоды Видео
15:31
Вторая волна Covid-19: Зеленский рассказал, к чему готов и на что надеется Видео
15:28
Динамо выгнало главного тренера, установившего новый антирекорд
15:19
В Затоке мужчина застрелил своих кумовьёв из-за долга
15:16
Путин прибыл в Крым для закладки военных кораблей на захваченном украинском заводе
14:52
Литва исключила Украину из "красного" списка стран: что это значит Видео
14:45
"По просьбе Зеленского": Разумков ответил на вопрос о своей отставке Видео
14:41
Умер Александр Боголюбов - создатель мультфильмов о Незнайке
14:41
Травы vs давление: топ-10 растений против гипертонии
14:19
Сериал Соколиный глаз снимают создатели Великой
14:15
С юбилеем 50! Стильные поздравления мужчине – картинки и тексты
14:01
Дело Новака: в САП рассказали, в чем подозревают задержанного экс-главу Укравтодора Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять