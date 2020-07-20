Умер создатель Олимпийского мишки Виктор Чижиков

Виктор Чижиков умер / Личны архив художника/ .rg.ru

Умер Виктор Чижиков — автор легендарного "Олимпийского мишки", символа Олимпиады-80 в Москве.

Об этом пишет АСТ Дети в Facebook.

"С грустью сообщаем, что сегодня 20 июля 2020 года ушел из жизни Виктор Александрович Чижиков, народный художник России, один из самых знаменитых художников отечественной детской книги. Виктору Александровичу было 84 года", - говорится в сообщении.

Виктор Чижиков боролся с оногологическим заболеванием перед смертью, пишут российские СМИ.

Виктор Чижиков – представитель послевоенного поколения художников книжной иллюстрации.

Виктор Чижиков - краткая биография

Родился 26 сентября 1935 года, В 1952 году начал получать первый опыт работы карикатуриста в в газете Жилищный работник.Читайте такжеВ России умер самый известный ведущий Прогноза погоды В 1953—1958 годах учился в Московском полиграфическом институте на художественном отделении. Известно, что его лучшим другом был Николай Борисов.

С конца 50-х годов и до последних лет он рисовал для детей и для взрослых – книжки, карикатуры, шаржи, смешные рисунки для журналов… Чижиков одним из первых советских художников награжден престижнейшим дипломом имени Андерсена за книгу Доктор Айболит.

Виктор Чижиков Олимпийский Мишка

В 80-х он нарисовал Олимпийского Мишку, которого использовали на Олимпиаде в Москве, и позже в России на последней Олимпиаде. В 2010 году он окончательно проиграл суд по авторских правах на Олимпийского Мишку - решением Пресненского районного суда Москвы установлено, что используемый вариант в поясом уже не является предметом авторского права Виктора Чижикова.