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Умер звезда фильмов Стиляги, Убойная сила и Мама не горюй

7 сентября 2020, 18:57

Российский актер Сергей Колтаков умер в России в возрасте 64 года.

Сергей Колтаков
Сергей Колтаков / кадр из к/ф Любовь французская и русская

Российский и советский актер Сергей Колтаков умер 7 сентября, сообщает российский актер и комик Семен Светлаков в своем Instagram.

"Умер гениальный артист и потрясающий человек - Сергей Михайлович Колтаков. Тонкий, умный, талантливый, бесстрашный, с великолепным чувством юмора. Прощайте, Сергей Михайлович! Вас будет очень сильно не хватать. RIP", - пишет он.

Точная причина смерти Сергей Котакова пока что не сообщается.

Сергей Колтаков биография

Сергей Колтаков родился 10 декабря 1955 года в Барнауле. Он попытался учиться в Саратовском театральном училище, но бросил его, и в 1975 году поступил в институт в Москве.

В 1979-м окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства имени Луначарского, а в 1981 году состоялся его дебют в кино — он снялся в картине Глеба Панфилова "Валентина".

Сергей Колтаков прославился благодаря таким фильмам и сериалам, как "Стиляги", "Убойная сила", "Легенда о Коловрате", "Пирамммида", Екатерина", "Новая Земля", "Мама не горюй" 1 и 2, и Союз спасения.

Сергей Колтаков - фильмография

  • 1981 — Валентина — Павел, сын Анны
  • 1983 — Соучастники — Анатолий Тредубенко
  • 1986 — В стреляющей глуши — Федор Крохов
  • 1986 — Тройной прыжок "Пантеры" — Бабичев, бывший заключенный
  • 1986 — Жизнь Клима Самгина — Макаров
  • 1987 — Двое на острове слез — Сева
  • 1987 — Зеркало для героя — Сергей Кириллович Пшеничный
  • 1988 — Новые приключения янки при дворе короля Артура — Хэнк Морган
  • 1989 — Утоли моя печали — Борис
  • 1989 — Искусство жить в Одессе — Беня Крик
  • 1990 — Рваное сердце
  • 1991 — Армавир — Семин
  • 1994 — Любовь французская и русская
  • 1995 — Летние люди — инженер Суслов
  • 1998 — Привет от Чарли-трубача — Феликс
  • 1998 — Мама, не горюй! — прокурор Бельский
  • 1999 — Страстной бульвар — Андрей Соколов
  • 2000 — Черная комната (серия "Цветок жизни")
  • 2004 — Дети Арбата — Сольц
  • 2005 — Подкидной — майор Георгий Викторович Женин
  • 2005 — Убойная сила-6 (серия "Царь зверей") — Крутиков
  • 2005 — Мама, не горюй 2 — прокурор Бельский
  • 2007 — Ленинград — Андрей Александрович Жданов
  • 2008 — Новая Земля — Махов
  • 2008 — Спасите наши души — Борис Никитич Буртасов, полковник, начальник краевого управления НКВД
  • 2008 — Братья Карамазовы — Фёдор Карамазов
  • 2009 — Какраки — Андрей Васильев
  • 2009 — Пелагия и белый бульдог — Кирилл Краснов, помещик
  • 2011 — ПираМММида — премьер-министр
  • 2011 — Лето волков / Капли крови на цветущем вереске — Денис Панкратович Семеренков, гончар
  • 2012 — Роман с кокаином — адвокат Минц
  • 2012 — Дирижер — тенор Евгений Надеждин
  • 2012 — Обратная сторона Луны — актёр Всеволод Уколов
  • 2012 — Исключение из правил — Василий Васильевич Ломов
  • 2013 — Доктор Смерть — Антон Мец
  • 2014 — Зимы не будет
  • 2014 — Уходящая натура — кинорежиссер Андрей Звонарев
  • 2016 — Пьяная фирма — Борис Ельцин
  • 2017 — Екатерина. Взлет — Никита Панин
  • 2017 — Мешок без дна — Великий князь
  • 2018 — Операция "Сатана" — Анатолий Десницкий, один из ведущих конструкторов КБ "Север", Леонид Брежнев (озвучка)
  • 2018 — Светлана — Иосиф Сталин
  • 2019 — Екатерина. Самозванцы — Никита Панин
  • 2019 — Союз спасения (фильм) — граф Мордвинов
  • 2020 — Диверсант. Крым — капитан 1-го ранга Иван Андреевич Александров
  • 2020 — Окаянные дни (новелла "Розыгрыш") — отец Никодим
  • 2020 — Серебряные коньки — Дмитрий Менделеев

Напомним, что до этого стало известно. что умер бывший солист Ласкового мая

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