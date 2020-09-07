Умер звезда фильмов Стиляги, Убойная сила и Мама не горюй

Сергей Колтаков / кадр из к/ф Любовь французская и русская

Российский и советский актер Сергей Колтаков умер 7 сентября, сообщает российский актер и комик Семен Светлаков в своем Instagram.

"Умер гениальный артист и потрясающий человек - Сергей Михайлович Колтаков. Тонкий, умный, талантливый, бесстрашный, с великолепным чувством юмора. Прощайте, Сергей Михайлович! Вас будет очень сильно не хватать. RIP", - пишет он.

Точная причина смерти Сергей Котакова пока что не сообщается.

Сергей Колтаков биография

Сергей Колтаков родился 10 декабря 1955 года в Барнауле. Он попытался учиться в Саратовском театральном училище, но бросил его, и в 1975 году поступил в институт в Москве.

В 1979-м окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства имени Луначарского, а в 1981 году состоялся его дебют в кино — он снялся в картине Глеба Панфилова "Валентина".

Сергей Колтаков прославился благодаря таким фильмам и сериалам, как "Стиляги", "Убойная сила", "Легенда о Коловрате", "Пирамммида", Екатерина", "Новая Земля", "Мама не горюй" 1 и 2, и Союз спасения.

Сергей Колтаков - фильмография

1981 — Валентина — Павел, сын Анны

1983 — Соучастники — Анатолий Тредубенко

1986 — В стреляющей глуши — Федор Крохов

1986 — Тройной прыжок "Пантеры" — Бабичев, бывший заключенный

1986 — Жизнь Клима Самгина — Макаров

1987 — Двое на острове слез — Сева

1987 — Зеркало для героя — Сергей Кириллович Пшеничный

1988 — Новые приключения янки при дворе короля Артура — Хэнк Морган

1989 — Утоли моя печали — Борис

1989 — Искусство жить в Одессе — Беня Крик

1990 — Рваное сердце

1991 — Армавир — Семин

1994 — Любовь французская и русская

1995 — Летние люди — инженер Суслов

1998 — Привет от Чарли-трубача — Феликс

1998 — Мама, не горюй! — прокурор Бельский

1999 — Страстной бульвар — Андрей Соколов

2000 — Черная комната (серия "Цветок жизни")

2004 — Дети Арбата — Сольц

2005 — Подкидной — майор Георгий Викторович Женин

2005 — Убойная сила-6 (серия "Царь зверей") — Крутиков

2005 — Мама, не горюй 2 — прокурор Бельский

2007 — Ленинград — Андрей Александрович Жданов

2008 — Новая Земля — Махов

2008 — Спасите наши души — Борис Никитич Буртасов, полковник, начальник краевого управления НКВД

2008 — Братья Карамазовы — Фёдор Карамазов

2009 — Какраки — Андрей Васильев

2009 — Пелагия и белый бульдог — Кирилл Краснов, помещик

2011 — ПираМММида — премьер-министр

2011 — Лето волков / Капли крови на цветущем вереске — Денис Панкратович Семеренков, гончар

2012 — Роман с кокаином — адвокат Минц

2012 — Дирижер — тенор Евгений Надеждин

2012 — Обратная сторона Луны — актёр Всеволод Уколов

2012 — Исключение из правил — Василий Васильевич Ломов

2013 — Доктор Смерть — Антон Мец

2014 — Зимы не будет

2014 — Уходящая натура — кинорежиссер Андрей Звонарев

2016 — Пьяная фирма — Борис Ельцин

2017 — Екатерина. Взлет — Никита Панин

2017 — Мешок без дна — Великий князь

2018 — Операция "Сатана" — Анатолий Десницкий, один из ведущих конструкторов КБ "Север", Леонид Брежнев (озвучка)

2018 — Светлана — Иосиф Сталин

2019 — Екатерина. Самозванцы — Никита Панин

2019 — Союз спасения (фильм) — граф Мордвинов

2020 — Диверсант. Крым — капитан 1-го ранга Иван Андреевич Александров

2020 — Окаянные дни (новелла "Розыгрыш") — отец Никодим

2020 — Серебряные коньки — Дмитрий Менделеев

Напомним, что до этого стало известно. что умер бывший солист Ласкового мая