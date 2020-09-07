Умер звезда фильмов Стиляги, Убойная сила и Мама не горюй

Российский актер Сергей Колтаков умер в России в возрасте 64 года.
Российский и советский актер Сергей Колтаков умер 7 сентября, сообщает российский актер и комик Семен Светлаков в своем Instagram.
"Умер гениальный артист и потрясающий человек - Сергей Михайлович Колтаков. Тонкий, умный, талантливый, бесстрашный, с великолепным чувством юмора. Прощайте, Сергей Михайлович! Вас будет очень сильно не хватать. RIP", - пишет он.
Точная причина смерти Сергей Котакова пока что не сообщается.
Сергей Колтаков биография
Сергей Колтаков родился 10 декабря 1955 года в Барнауле. Он попытался учиться в Саратовском театральном училище, но бросил его, и в 1975 году поступил в институт в Москве.
В 1979-м окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства имени Луначарского, а в 1981 году состоялся его дебют в кино — он снялся в картине Глеба Панфилова "Валентина".
Сергей Колтаков прославился благодаря таким фильмам и сериалам, как "Стиляги", "Убойная сила", "Легенда о Коловрате", "Пирамммида", Екатерина", "Новая Земля", "Мама не горюй" 1 и 2, и Союз спасения.
Сергей Колтаков - фильмография
- 1981 — Валентина — Павел, сын Анны
- 1983 — Соучастники — Анатолий Тредубенко
- 1986 — В стреляющей глуши — Федор Крохов
- 1986 — Тройной прыжок "Пантеры" — Бабичев, бывший заключенный
- 1986 — Жизнь Клима Самгина — Макаров
- 1987 — Двое на острове слез — Сева
- 1987 — Зеркало для героя — Сергей Кириллович Пшеничный
- 1988 — Новые приключения янки при дворе короля Артура — Хэнк Морган
- 1989 — Утоли моя печали — Борис
- 1989 — Искусство жить в Одессе — Беня Крик
- 1990 — Рваное сердце
- 1991 — Армавир — Семин
- 1994 — Любовь французская и русская
- 1995 — Летние люди — инженер Суслов
- 1998 — Привет от Чарли-трубача — Феликс
- 1998 — Мама, не горюй! — прокурор Бельский
- 1999 — Страстной бульвар — Андрей Соколов
- 2000 — Черная комната (серия "Цветок жизни")
- 2004 — Дети Арбата — Сольц
- 2005 — Подкидной — майор Георгий Викторович Женин
- 2005 — Убойная сила-6 (серия "Царь зверей") — Крутиков
- 2005 — Мама, не горюй 2 — прокурор Бельский
- 2007 — Ленинград — Андрей Александрович Жданов
- 2008 — Новая Земля — Махов
- 2008 — Спасите наши души — Борис Никитич Буртасов, полковник, начальник краевого управления НКВД
- 2008 — Братья Карамазовы — Фёдор Карамазов
- 2009 — Какраки — Андрей Васильев
- 2009 — Пелагия и белый бульдог — Кирилл Краснов, помещик
- 2011 — ПираМММида — премьер-министр
- 2011 — Лето волков / Капли крови на цветущем вереске — Денис Панкратович Семеренков, гончар
- 2012 — Роман с кокаином — адвокат Минц
- 2012 — Дирижер — тенор Евгений Надеждин
- 2012 — Обратная сторона Луны — актёр Всеволод Уколов
- 2012 — Исключение из правил — Василий Васильевич Ломов
- 2013 — Доктор Смерть — Антон Мец
- 2014 — Зимы не будет
- 2014 — Уходящая натура — кинорежиссер Андрей Звонарев
- 2016 — Пьяная фирма — Борис Ельцин
- 2017 — Екатерина. Взлет — Никита Панин
- 2017 — Мешок без дна — Великий князь
- 2018 — Операция "Сатана" — Анатолий Десницкий, один из ведущих конструкторов КБ "Север", Леонид Брежнев (озвучка)
- 2018 — Светлана — Иосиф Сталин
- 2019 — Екатерина. Самозванцы — Никита Панин
- 2019 — Союз спасения (фильм) — граф Мордвинов
- 2020 — Диверсант. Крым — капитан 1-го ранга Иван Андреевич Александров
- 2020 — Окаянные дни (новелла "Розыгрыш") — отец Никодим
- 2020 — Серебряные коньки — Дмитрий Менделеев
Напомним, что до этого стало известно. что умер бывший солист Ласкового мая