Умерла Ирина Скобцева - российская актриса и мать Федора Бондарчука

Российская актриса Ирина Скобцева умерла на 94 году жизни.
В возрасте 93 лет ушла из жизни Ирина Скобцева — Народная артистка РСФСР, мать режиссера Федора Бондарчука. Об этом объявила его кинокомпания Art Pictures.
"Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Ирина Константиновна Скобцева, умерла сегодня в возрасте 93 лет", - говорится в сообщении.
PR-директор Art Pictures Studio Мария Далакян подтвердила смерть Ирины Скобцевой
"Да, Ирина Константиновна скончалась", - сказала она изданию Интерфакс
Пока что причина смерти Ирины Скобцевой и когда будут похороны не разглашаются родными актрисы.
"Дата и место похорон неизвестны еще. Причина смерти тоже", — добавила Далакян изданию Москва.
Ирина Скобцева родилась в Туле 22 августа 1927 года.
В кино она попала только в 28 лет, после того, как пережила Вторую мировую войну. В 1955 году Скобцева сыграла в фильме Сергея Юткевича "Отелло" в роли Дездемоны.
Всего Ирина Скобцева сыграла более чем 60 фильмах и театратльных постановках.
Она известна своими ролями в фильмах "Я шагаю по Москве", "Война и мир", "Зигзаг удачи".
Со своим будущим мужем, Сергеем Бондарчуком, познакомилась, будучи ещё студенткой Школы-студии МХАТ. В 1959 году они поженились, и она родила мужу Федора и Алену Бондарчук.