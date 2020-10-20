Умерла Ирина Скобцева - российская актриса и мать Федора Бондарчука

У Федодора Бондарчука умерла мать Ирина Скобцева / Призрак 2015

В возрасте 93 лет ушла из жизни Ирина Скобцева — Народная артистка РСФСР, мать режиссера Федора Бондарчука. Об этом объявила его кинокомпания Art Pictures.

"Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Ирина Константиновна Скобцева, умерла сегодня в возрасте 93 лет", - говорится в сообщении.

PR-директор Art Pictures Studio Мария Далакян подтвердила смерть Ирины Скобцевой

"Да, Ирина Константиновна скончалась", - сказала она изданию Интерфакс

Пока что причина смерти Ирины Скобцевой и когда будут похороны не разглашаются родными актрисы.

"Дата и место похорон неизвестны еще. Причина смерти тоже", — добавила Далакян изданию Москва.

Ирина Скобцева / Instagram

Ирина Скобцева родилась в Туле 22 августа 1927 года.

В кино она попала только в 28 лет, после того, как пережила Вторую мировую войну. В 1955 году Скобцева сыграла в фильме Сергея Юткевича "Отелло" в роли Дездемоны.

Всего Ирина Скобцева сыграла более чем 60 фильмах и театратльных постановках.

Она известна своими ролями в фильмах "Я шагаю по Москве", "Война и мир", "Зигзаг удачи".

Со своим будущим мужем, Сергеем Бондарчуком, познакомилась, будучи ещё студенткой Школы-студии МХАТ. В 1959 году они поженились, и она родила мужу Федора и Алену Бондарчук.