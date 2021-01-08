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Умерла Мэрион Рэмси - курсант Хукс с Полицейской академии

8 января 2021, 11:38

Американская актриса Мэрион Рэмси умерла на 74-м году жизни в Лас-Анджелесе.

Мэрион Рэмси
Мэрион Рэмси - биография и причина смерти / кадр из кф Полицейская академия

Американская модель и актриса Мэрион Рэмси умерла в 73 года в Лос-Анджелесе. Об этом Deadline сообщили представители Roger Paul Inc.

Мэрион Рэмси умерла после болезни, только что за недуг был у актрисы, пока что не уточняется. Женщина умерла 7 января в своем доме в Лос-Анджелесе.

Мэрион Рэмси родилась 10 мая 1947 года в Филадельфии.

Рэмси начала карьеру на Бродвее, однако не мюзиклы, а именно кино принесло ей всемирную известность. Ее карьера в кино и на телевидении началась после того, как она сыграла главную роль в Джефферсонах.

Визитной карточкой стала роль курсанта Лаверн Хукс в Полицейской академии в 1984 году. Впоследствии актриса снялась в этом образе еще в пяти сериях франшизы.

С 90-х годов работала преимущественно на телевидении, получая небольшие роли в сериалах.

Мэрион Рэмси
Мэрион Рэмси - фильмография / кадр из кф Полицейская академия 3

Мэрион Рэмси - фильмография

  • Когда я пою - 2018;
  • Третий глаз - сериал - 2018;
  • Вендетта - 2017;
  • Лавалантула 2 - 2016;
  • Лавалантула - 2015;
  • DaZe: Vol. Too - NonSeNse - 2012;
  • Wal-Bob’s - 2012;
  • Опять Вавилон - 2011;
  • Украденные мгновения сентября - 2007;
  • Не телевидение, а просто кошмар! - сериал - 2007;
  • Робоцып - сериал - 2005;
  • Рецепт катастрофы - ТВ - 2003;
  • Маниакты - 2001;
  • Няня - сериал - 1994;
  • Джонни Бэго - сериал - 1993;
  • Беверли-Хиллз 90210 - сериал - 1991;
  • Полицейская академия 6: Город в осаде - 1989;
  • Полицейская академия 5: Место назначения — Майами-Бич - 1988;
  • Полицейская академия 4: Граждане в дозоре - 1987;
  • Полицейская академия 3: Переподготовка - 1986;
  • Секретный агент Макгайвер - сериал - 1985—1992;
  • Полицейская академия 2: Их первое задание - 1985;
  • Семейные тайны - ТВ - 1984;
  • Полицейская академия - 1984;
  • Кос - сериал - 1976;
  • Джефферсоны - сериал - 1976;
  • Продолжай в том же духе – сериал - 1975;

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