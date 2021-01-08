Умерла Мэрион Рэмси - курсант Хукс с Полицейской академии

Американская актриса Мэрион Рэмси умерла на 74-м году жизни в Лас-Анджелесе.
Американская модель и актриса Мэрион Рэмси умерла в 73 года в Лос-Анджелесе. Об этом Deadline сообщили представители Roger Paul Inc.
Мэрион Рэмси умерла после болезни, только что за недуг был у актрисы, пока что не уточняется. Женщина умерла 7 января в своем доме в Лос-Анджелесе.
Мэрион Рэмси родилась 10 мая 1947 года в Филадельфии.
Рэмси начала карьеру на Бродвее, однако не мюзиклы, а именно кино принесло ей всемирную известность. Ее карьера в кино и на телевидении началась после того, как она сыграла главную роль в Джефферсонах.
Визитной карточкой стала роль курсанта Лаверн Хукс в Полицейской академии в 1984 году. Впоследствии актриса снялась в этом образе еще в пяти сериях франшизы.
С 90-х годов работала преимущественно на телевидении, получая небольшие роли в сериалах.
Мэрион Рэмси - фильмография
- Когда я пою - 2018;
- Третий глаз - сериал - 2018;
- Вендетта - 2017;
- Лавалантула 2 - 2016;
- Лавалантула - 2015;
- DaZe: Vol. Too - NonSeNse - 2012;
- Wal-Bob’s - 2012;
- Опять Вавилон - 2011;
- Украденные мгновения сентября - 2007;
- Не телевидение, а просто кошмар! - сериал - 2007;
- Робоцып - сериал - 2005;
- Рецепт катастрофы - ТВ - 2003;
- Маниакты - 2001;
- Няня - сериал - 1994;
- Джонни Бэго - сериал - 1993;
- Беверли-Хиллз 90210 - сериал - 1991;
- Полицейская академия 6: Город в осаде - 1989;
- Полицейская академия 5: Место назначения — Майами-Бич - 1988;
- Полицейская академия 4: Граждане в дозоре - 1987;
- Полицейская академия 3: Переподготовка - 1986;
- Секретный агент Макгайвер - сериал - 1985—1992;
- Полицейская академия 2: Их первое задание - 1985;
- Семейные тайны - ТВ - 1984;
- Полицейская академия - 1984;
- Кос - сериал - 1976;
- Джефферсоны - сериал - 1976;
- Продолжай в том же духе – сериал - 1975;