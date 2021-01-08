Умерла Мэрион Рэмси - курсант Хукс с Полицейской академии

Мэрион Рэмси - биография и причина смерти / кадр из кф Полицейская академия

Американская модель и актриса Мэрион Рэмси умерла в 73 года в Лос-Анджелесе. Об этом Deadline сообщили представители Roger Paul Inc.

Мэрион Рэмси умерла после болезни, только что за недуг был у актрисы, пока что не уточняется. Женщина умерла 7 января в своем доме в Лос-Анджелесе.

Мэрион Рэмси родилась 10 мая 1947 года в Филадельфии.

Рэмси начала карьеру на Бродвее, однако не мюзиклы, а именно кино принесло ей всемирную известность. Ее карьера в кино и на телевидении началась после того, как она сыграла главную роль в Джефферсонах.

Визитной карточкой стала роль курсанта Лаверн Хукс в Полицейской академии в 1984 году. Впоследствии актриса снялась в этом образе еще в пяти сериях франшизы.

С 90-х годов работала преимущественно на телевидении, получая небольшие роли в сериалах.

Мэрион Рэмси - фильмография / кадр из кф Полицейская академия 3

Мэрион Рэмси - фильмография