Умерла Татьяна Проценко - биография, фильмы и тяжелая болезнь актрисы

Татьяна Проценко / kino-teatr.ru

Актриса Татьяна Проценко умерла в реанимации в больнице в возрасте 53 года после длительной борьбы с раком.

Как сообщил муж актрисы изданию РБК, Татьяна умерла утром 19 мая.

"Это случилось в 10:30 утра сегодня, она скончалась в реанимации в больнице. Онкология. Почти три года она боролась, и вот, увы", - сказал он.

Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 года. Ее популярная роль Мальвины в советском фильме Приключения Буратина досталась девочке очень рано. Как рассказывала сама актриса, ассистент режиссера Буратино познакомился с ней в поезде и предложил ей пройти пробы на роль Мальвины.

Только потом она познакомилась с режиссером Леонидом Нечаевым.

Фильм Приключения Буратино вышел на экраны в 1976 году. Проценко была единственной среди детей, которая говорила в кадре сама: остальных переозвучивали другие актрисы.

Инна Веткина, сценарист Приключений Буратино, специально для Татьяны написала сценарий фильма Про Красную Шапочку. Из-за сотрясения мозга незадолго до съемок Проценко не разрешили сниматься в фильме.

Карьера в кино повлияла на жизнь девушки. Проценко окончила киноведческое отделение ВГИКа, была членом Международной федерации журналистов.

Татьяна Проценко / facebook.com/avoytyuk

Татьян Проценко - болезнь

В 2018 году у актрисы обнаружили рак. Проценко не скрывала, что пережила шок, когда ей сказали о болезни. Годами она проходила химиотерапию, занималась разными видами лечения, но в 2021 году болезнь все же победила.

Татьяна Проценко - семья

Актриса была дважды замужем. Сейчас ее муж - актер и журналист Алексей Войтюк — исполнитель роли Иванушки в советском фильме-сказке После дождичка в четверг.

У нее двое детей - дочь Анна (от первого брака 1999 гр) и сын Владимир (от второго брака 2004 гр).

Татьяна Проценко официально снялась лишь в трех лентах - Буратино 1976 года, а потом в Жизнь не сказка (2014) и Тайны кино (2017).