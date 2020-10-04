В Нью-Йорке напали на актера культовых фильмов

Рик Моранис / кадр из к.ф. Охотники за привидениями

Американский актер Рик Моранис был атакован неизвестным мужчиной посреди улицы в Нью-Йорке, после чего упал. Неизвестный скрылся с места ЧП.

Полиция проводит розыск неизвестного, актер уже подал заявление, пишет Deadline.

"Актер Рик Моранис получил удар по лицу от случайного прохожего в Верхнем Вест-Сайде Нью-Йорка, и полиция сообщила, что нападавший оставался на свободе в пятницу.

Представитель Мораниса уточнил, что звездный актер "в порядке, и благодарен всем за мысли и добрые пожелания".

Полиция уточнила, что ЧП произошло в четверг 1 октября. Нападавший ударил Мораниса кулаком. На полученном видео видно, как атакующий делает внезапный шаг к Моранису и наносит удар, прежде чем возобновить путь, пока его жертва остается на земле. Нападавший был одет в черное, в том числе толстовку "I Love NY".

Рик Моранис известен по ролям в оригинальных "Охотниках за привидениями", знаменитой пародии "Космические яйца", они же "Космобольцы", и по франшизе "Дорогая, я уменьшил детей".

15 февраля 1991 года жена Рика, Энн Моранис умерла от рака молочной железы, и Рик сосредоточился на воспитании детей.