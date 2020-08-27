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В ОП опозорились во время оправдания за нарушения авторских прав в День Независимости

27 августа 2020, 14:39

Представители Офиса Президента Украины на третий день скандала решили включиться, и объявить, почему не было нарушения закона Украины 24 августа, но жестоко опозорились.

Офис президента
Офис президента / УНИАН

В Офисе Президента попытались оправдаться за незаконное использование песен во время концерта-попури 24 августа, но жестоко опозорились.

Представители ОП отметили, что использование песен любых исполнителей разрешено для использование в попури без их согласия, сославшись на пункт 9-1 статьи 21 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах".

"С целью соблюдения требований украинского законодательства при создании музыкального номера ко Дню Независимости Украины на Софийской площади в Киеве Офис Президента публикует полный перечень использованных фрагментов музыкальных произведений с указанием их авторов.24 августа на Софийской площади прозвучало 17-минутное попурри "Музыкальная история Независимости", которое состояло из популярных в Украине песен последних трех десятилетий в исполнении известных украинских артистов.Законом разрешается подобное использование фрагментов песен без предварительного согласия автора. В частности, пункт 9-1 статьи 21 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах" позволяет без согласия автора (или другого лица, имеющего авторское право) публиковать фрагменты музыкальных и других произведений в нескольких форматах, в том числе в формате попурри, при условии, если указано имя автора и источник заимствования. Размещаем полный видеоролик музыкального попурри, в котором выполнены требования пункта 9-1 ст. 21 Закона "Об авторском праве и смежных правах" и под каждым фрагментом заимствованной композиции указанное ссылки на автора музыкального произведения", - говорится в сообщении в Facebook.

К посту в Facebook было прикреплено видео, на котором каждая использованная песня была красиво подписана по всем правилам и законам.

Только проблема в том, они не процитировали весь пункт 9-1 ст. 21 Закона "Об авторском праве и смежных правах", где говорится, что "использование правомерно обнародованных литературных, художественных, музыкальных и других произведений для создания на их основе другого произведения в жанре литературной, музыкальной или иной пародии, попурри или карикатуры;{Часть первая статьи 21 дополнена пунктом 9-1 в соответствии с Законом N 1651-VIII от 05.10.2016}"

Правомерно обнародованные песни были только 27 августа. К слову, на это обратили внимание даже пользователи сети, которые написали свои комментарии.

"Прокинулися... Ви мали це зробити ще 24.08.20. Реагуєте тільки на хайп! Доречі, коли був прямий ефір, та у вас було написано "наживо", посилання не було! Було тільки написана назва пісні та рік, все! Виявляється, ви і в цій галузі не розумієтесь, хоча для мене це не новина. Все , що робив та робить "квартал" огидно", - пишет Нина Токарева.

"А скільки коштів було заплачено з бюджету, за концерт для ЗЕ? І чому автора пісень добавили зараз, а коли була пряма трансляція просто назва пісні транслювалася! !!!", - пишет Ирина Красовская.

"те, що виклав офіс президента зараз і те, що було в Ютубі 24.08. Дещо відрізняється - автори цих пісень були зазначені пізіше. ясно одне - було б так відразу, не було б цього скандалу.", - пишет Gdano Show.

"Я вибачаюсь, а якщо я щось вкраду в магазині, а потім через 3 дні покладу назад, це буде вважатись, що я дотрималась вимог законодавства? А танці на прапорі України ви теж з відео приберете?", - пишет Yuliia Tymoshenko

"Стаття 21. Вільне використання твору із зазначенням імені автора без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право), але з обов’язковим зазначенням ІМЕНІ АВТОРА і джерела запозичення, допускається: 9-1) використання правомірно оприлюднених літературних, художніх, музичних та інших творів для створення на їх основі іншого твору в жанрі літературної, музичної або іншої пародії, попурі або карикатури;", - пишет Yuliia Tymoshenko.

Попури от украинских артистов на День Независимости Украины:

Напомним, что 24 августа на концерте ко Дню Независимости украинские исполнители спели песни разных авторов, приуроченные до Ню Независимости. Украины обратили внимание на нарушение авторских прав на концерте 24 августа, так как продюсеры групп Океан Ельзи и Бумбокс подчеркнули, что не разрешали .использовать свои песни на концерте. Верка Сердючка исполнила песню Там де нас нема, а Время и Стекло спели песню Вахтерам.

День Независимости Украины новости шоу бизнеса офис президента концерт Океан Ельзи Бумбокс
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