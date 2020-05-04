У Эмбер Херд умерла мать

Эмбер Херд / Instagram

Звезда Зомбиленда и Аквамена 34-летняя Эмбер Херд потеряла мать. 63-летняя Пейдж Херд умерла во время карантина из-за коронавируса в США.

О своем горе Эмберх Херд поделилась в соцсети Instagram. Она призналась, что разбита.

"Я полностью разбита и опустошена из-за потери мамы, Пейдж Херд. Она оставила нас так рано, но я всегда буду помнить ее прекрасную и нежную душу. Наши сердца будут сильно скучать по ней", - пишет Эмбер Херд.

Эмбер Херд с мамой / Instagram

Эмбер Херд с мамой / Instagram

"Ее непоколебимое, открытое сердце сделало ее самой красивой женщиной, которую я когда-либо знала. Трудно представить и еще труднее сказать, но я чувствую себя по-настоящему счастливой, что была ее дочерью и получила в дар свет, которым она сияла на всех, и который падал на меня почти 34 года. Это было невероятно болезненное время, но в этом мне напоминает о том, что переживет нас всех. Доброта, поддержка и щедрость, которые моя сестра и я получили от друзей и семьи, были самыми спасительными", - добавила Эмбер Херд.

Поклонники начали писать очень много теплых слов Эмбер Херд в поддержку.

Одно не объяснила девушка - она не стала называть причяину смерти матери. Так что неизвестно - была ли это старая болезнь, трагичный несчастный случай или коронавирус.