Вечерний Квартал отменил концерты в Беларуси из-за выборов президента

Проект Студии Квартал 95 Шоу Вечерний Квартал не состоится в Беларуси в ноябре 2020 года. Администрация объяснила свое решение.
Концерты Вечернего Квартала не пройдут в Беларуси осенью 2020 года из-за результатов выборов президента Беларуси и из-за коронавирусной пандемии в мире.
Решение об отмене концертов появилось на официальной странице Студии Квартал 95 на Instagram.
"Друзья, запланированные концерты "Вечернего Квартала" в Беларуси в ноябре не состоятся в связи с текущими событиями в мире и стране.
Друзья, запланированные концерты "Вечернего Квартала" в Беларуси в ноябре НЕ состоятся в связи с текущими событиями в мире и стране", - говорится в сообщении.
Напомним, что в мире свирепствует коронавирус, от которого до сих пор нет лекарства.
В Украине почти все населенные пункты вынуждены осенью усились карантин из-за возростания числа заболевших.
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Автор: Александр Галаджий