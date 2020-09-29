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Вечерний Квартал отменил концерты в Беларуси из-за выборов президента

29 сентября 2020, 13:30

Проект Студии Квартал 95 Шоу Вечерний Квартал не состоится в Беларуси в ноябре 2020 года. Администрация объяснила свое решение.

Вечерний Квартал
Вечерний Квартал / 1+1

Концерты Вечернего Квартала не пройдут в Беларуси осенью 2020 года из-за результатов выборов президента Беларуси и из-за коронавирусной пандемии в мире.

Решение об отмене концертов появилось на официальной странице Студии Квартал 95 на Instagram.

"Друзья, запланированные концерты "Вечернего Квартала" в Беларуси в ноябре не состоятся в связи с текущими событиями в мире и стране.

Друзья, запланированные концерты "Вечернего Квартала" в Беларуси в ноябре НЕ состоятся в связи с текущими событиями в мире и стране", - говорится в сообщении.

Напомним, что в мире свирепствует коронавирус, от которого до сих пор нет лекарства.

В Украине почти все населенные пункты вынуждены осенью усились карантин из-за возростания числа заболевших.

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы, после которых начались масштабные акции протеста.
  • По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
  • В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили применить санкции к белорусским чиновникам, ответственным за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
  • Ранее состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
  • Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Лукашенко уйти в отставку для спокойствия в стране. Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил Макрону на его предложение уйти в отставку.
  • Макрон встретился с оппоненткой Лукашенко Тихановской для обсуждения ситуации в Беларуси.
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