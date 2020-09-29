Вечерний Квартал отменил концерты в Беларуси из-за выборов президента

Вечерний Квартал / 1+1

Концерты Вечернего Квартала не пройдут в Беларуси осенью 2020 года из-за результатов выборов президента Беларуси и из-за коронавирусной пандемии в мире.

Решение об отмене концертов появилось на официальной странице Студии Квартал 95 на Instagram.

"Друзья, запланированные концерты "Вечернего Квартала" в Беларуси в ноябре не состоятся в связи с текущими событиями в мире и стране.

Друзья, запланированные концерты "Вечернего Квартала" в Беларуси в ноябре НЕ состоятся в связи с текущими событиями в мире и стране", - говорится в сообщении.

Напомним, что в мире свирепствует коронавирус, от которого до сих пор нет лекарства.

В Украине почти все населенные пункты вынуждены осенью усились карантин из-за возростания числа заболевших.