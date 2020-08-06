Ведущей Ревизора угрожали за проверку популярной гостиницы

Юлия Панкова / Instagram

В Кривом Роге гостиница "Империал" вызвала бурные споры в комментариях и привлекла внимание проекта Нового канала Ревизор. Юлия Панкова с командой приехали проверить гостиницу, о которо рассказывали самые разнообразные вещи - от идеального пристанища "за копейки" до страшного полуразваленного помещения из фильмов ужаса.

"Туда я отправилась на ночную ревизию. Чтобы попасть в забронированный номер, пришлось сказать "заклинания" (улыбается). Ведь старые двери я долго не могла открыть", - рассказывает ведущая.

За дверью на Юлю ждала картинка с фильма ужасов.

"Посреди комнаты стояли старые тумбы. Обои были сорваны. Окна забиты картоном. Подушки, матрасы, постельное белье - грязные и вонючие. Сложилось впечатление, что здесь вообще никто не убирает. Представьте, за эти условия мы заплатили 1200 гривен", - рассказывает ведущая.

Ревизор 2020 / Новый канал

Кстати, в этом отеле часто поселяются участники спортивных соревнований. Жаль, что родители даже не догадываются о каких условиях живут здесь их дети.Читайте также"Угроза здоровью": Ревизор проверил гимназию Владимира Зеленского

"Туалет и душ расположен в коридоре. И там тоже было грязно. На полу валялись окурки сигарет, волосы и туалетную бумагу. Горячая вода - отсутствует", - рассказывает ведущая.

Ревизор 2020 / Новый канал

По просьбе ведущей директор отеля не приехал. И во время телефонного разговора он был не слишком приветливым.

"Угрожал мне, что выбросит из помещения, а лучше бы выбросил грязные матрасы", - говорит Юля.

После всего увиденного Ревизор не рекомендует отель "Империал", что в самом центре Кривого Рога.

Напомним, все новые выпуски Ревизора 2020 выходят по понедельникам в 18-30 на Новом канале