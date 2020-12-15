Вера Брежнева умилила редким трогательным фото с дочерью

Вера Брежнева / Instagram

Вера Брежнева отпраздновала день рождения одной из своих дочерей. Младшей Саре исполнилось 11 лет, и певица решила показать поклонникам красивую фотосессию с Сарой, которую для нее сделала Kate Kondratieva.

Вера Брежнева опубликовала сразу много фото, в цвете и черно-белых в своем Instagram.

"11 лет назад родила себе подарок. Желаю нам продолжать быть близкими , счастливыми и обниматься почаще. С Днём Рождения, Сара", - подписала она снимки.

На фото Вера Брежнева с дочкой стоят босиком на фоне деревьев в одинаковых белых сарафанах с распущенными волосами, уложенными естественным способом.

Они мило обнимаются, а на одном снимке просто стоят друг напротив друга.

Вера Брежнева и Сара / instagram.com/ververa/

Вера Брежнева и Сара / instagram.com/ververa/

Вера Брежнева и Сара / instagram.com/ververa/

Все поклонники доброжелательно отозвались на фотосессию. И друзья певицы и ее поклонники написали тысячи поздравлений Саре.

"со сладкой именинницей!", "Ласточка! С днём рождения ее", "Как быстро пролетели 11 лет", "Вера, Сара точное повторение Вас, и в движениях и в улыбке", "Ооочень красивая девочка, счастья и радости!!!!!!!", - пишут поздравления в комментариях.

Напомним, у Веры Брежневой две дочери от разных мужчин - 19-летняя Соня Киперман от Виталия Войченко и 11-летняя Сара от Михаила Кипермана. Последние 5 лет У Веры Брежневой отношения с Константином Меладзе.