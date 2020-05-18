Від пацанки до панянки 4 сезон 14 выпуск - кто попал в финал

Від пацанки до панянки 4 сезон - кто ушел в 14 выпуске 18-05-2020 / Новый канал

Новый сезон Від пацанки до панянки 2020 можно смотреть онлайн на Телепортале и в Ютубе. Четырнадцатый выпуск Від пацанки до панянки 2020 вышел 18 мая на Новом канале в 19-00, и конце ушла одна девушка.

Преподаватели школы леди оценивают участниц по тому, кто имел самый малый прогресс, и кому меньше всего нужна помощь на шоу Пацанки.

Педагоги Школы леди отправили одну девушку домой, а четырех – в Азию. В конце четырнадцатой недели все преподаватели сделали неожиданно резкое решение, и пацанки пожалели о своем поведении в течении недели. Кто и почему ушел в 14 выпуске, что было в шоу Від пацанки до панянки 4 сезон, - читай на Главреде.

В начале 14-й недели участницы не знали, каким составом попадут в полуфинал. Это выяснилось только в аэропорту. Вместо билета на Шри-Ланку Катюша Большакова получила билет домой.Читайте такжеВід пацанки до панянки 4 сезон - участницы и их биографии

"Благодарна всем на проекте – и педагогам, и участницам, и съемочной группе. Это был полезный опыт, который изменил меня. Я много работала над собой в Школе леди. Дальше меня ждет лучшая жизнь: будет только круче и интереснее. Обидно вылететь за несколько шагов до финала, но ничего не поделаешь. Значит, так было надо", – сквозь слезы улыбалась Катюша.

В полуфинале приняли участие:

Настя #Мивина Иваненко;

Вика #Боксерша Алехина;

Женя #Батюшка Мазур;

Юля #Бандитка Чигринец.

"На Шри-Ланке проходила борьба за участие в финале, каждая девушка показала, на что способна. Вчетвером пацанки прошли не одно приключение. Я верил, что они справятся с самостоятельным путешествием. Однако к нашей следующей встрече их должно остаться трое", – говорит дворецкий Школы леди Алексей Свинторжицкий.

Новый канал оставил интригу относительно состава финалисток. Одна из девушек покинет проект на финальной неделе за шаг до выпускного бала в Школе леди. Кто это будет, а кому достанется золотая брошка Феникса и сто тысяч гривен выигрыша можно будет увидеть в финале 25 мая.