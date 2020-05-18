УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Від пацанки до панянки 4 сезон 14 выпуск - кто попал в финал

18 мая 2020, 21:05

Четырнадцатый выпуск 4 сезона Від пацанки до панянки прошел 18 мая. Кто покинул шоу, и как прошли испытания участницы - читай на Главреде.

Від пацанки до панянки 4 сезон - кто ушел в 14 выпуске 18-05-2020
Від пацанки до панянки 4 сезон - кто ушел в 14 выпуске 18-05-2020 / Новый канал

Новый сезон Від пацанки до панянки 2020 можно смотреть онлайн на Телепортале и в Ютубе. Четырнадцатый выпуск Від пацанки до панянки 2020 вышел 18 мая на Новом канале в 19-00, и конце ушла одна девушка.

Преподаватели школы леди оценивают участниц по тому, кто имел самый малый прогресс, и кому меньше всего нужна помощь на шоу Пацанки.

Педагоги Школы леди отправили одну девушку домой, а четырех – в Азию. В конце четырнадцатой недели все преподаватели сделали неожиданно резкое решение, и пацанки пожалели о своем поведении в течении недели. Кто и почему ушел в 14 выпуске, что было в шоу Від пацанки до панянки 4 сезон, - читай на Главреде.

В начале 14-й недели участницы не знали, каким составом попадут в полуфинал. Это выяснилось только в аэропорту. Вместо билета на Шри-Ланку Катюша Большакова получила билет домой.Читайте такжеВід пацанки до панянки 4 сезон - участницы и их биографии

"Благодарна всем на проекте – и педагогам, и участницам, и съемочной группе. Это был полезный опыт, который изменил меня. Я много работала над собой в Школе леди. Дальше меня ждет лучшая жизнь: будет только круче и интереснее. Обидно вылететь за несколько шагов до финала, но ничего не поделаешь. Значит, так было надо", – сквозь слезы улыбалась Катюша.

В полуфинале приняли участие:

  • Настя #Мивина Иваненко;
  • Вика #Боксерша Алехина;
  • Женя #Батюшка Мазур;
  • Юля #Бандитка Чигринец.

"На Шри-Ланке проходила борьба за участие в финале, каждая девушка показала, на что способна. Вчетвером пацанки прошли не одно приключение. Я верил, что они справятся с самостоятельным путешествием. Однако к нашей следующей встрече их должно остаться трое", – говорит дворецкий Школы леди Алексей Свинторжицкий.

Новый канал оставил интригу относительно состава финалисток. Одна из девушек покинет проект на финальной неделе за шаг до выпускного бала в Школе леди. Кто это будет, а кому достанется золотая брошка Феникса и сто тысяч гривен выигрыша можно будет увидеть в финале 25 мая.

Від пацанки до панянки 4 сезон онлайн новости шоу бизнеса Новый канал
Сейчас вы просматриваете новость «Від пацанки до панянки 4 сезон 14 выпуск - кто попал в финал». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:33
Лето на носу: назван самый опасный водоем для заражения Covid-19
21:22
Гороскоп на 19 мая для всех знаков Зодиака: кому грозит "черный день" Видео
21:11
Министр юстиции Малюська раскритиковал борщ из столичного СИЗО
21:10
"Любая пшикалка не работает": Комаровский объяснил, как правильно пользоваться антисептиком Видео
21:05
Від пацанки до панянки 4 сезон 14 выпуск - кто попал в финал
20:54
Минздрав назвал главные условия во время проведения ВНО
20:32
Замглавы МИД впервые назначена представитель крымскотатарского народа
20:24
Обвал жилого дома в Одессе: подробности спасателей
20:20
Угроза коронавируса: врач назвал опасный вид деятельности Видео
20:00
СМИ выяснили дату пресс-конференции Зеленского
19:42
В Харькове медики устроили протест из-за обмана с диагнозом Covid-19
19:37
COVID-19 готовит еще один удар: в ВОЗ рассказали, когда будет вторая волна эпидемии
19:36
Астролог назвала волшебный день мая
19:23
НА КПП Шегини огромные очереди: некоторых людей не пропускают - фото
19:10
"Это допрос?" В Сети поражены беседой Гордона с Гиркиным и вспомнили о Гитлере
18:52
В Минздраве поведали, как будут работать фитнес-центры во время карантина
18:50
Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 14 выпуск 18-05-2020 Видео
18:49
В Киеве хотят поднять тарифы на воду
18:22
Как похудеть в ногах: чемпионка назвала лучшие упражнения Видео
18:03
В Одессе рухнула стена старинного жилого дома Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять