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Від пацанки до панянки 2020 - кто победил в 4 сезоне

25 мая 2020, 21:35

Последний 15 выпуск Від пацанки до панянки 2020 вышел 25 мая в 19-00. В финале победила Евгения Мазур - по решению всех преподавателей.

Евгения Мазур - победительница Від пацанки до панянки 4 сезон
Евгения Мазур - победительница Від пацанки до панянки 4 сезон / Пресс-служба

4 сезон Від пацанки до панянки 2020 подошел к финалу. Все выпуски уже можно смотреть онлайн, а последний 15 - вышел на Новом в 19-00. Кто стал победительницей 4 сезона шоу Від пацанки до панянки 2020 и как прошла церемония - читайте на Главреде.

В конце 15 недели шо преподаватели Школы леди назвали пацанку, которая, по их мнению, больше всех заслуживает победы в четвертом сезоне реалити Нового канала

Выбрать одну среди четырех пацанок для преподавателей Школы леди было сверхзадачей. Ведь каждая из учениц-финалисток Читайте такжеВід пацанки до панянки 4 сезон финал - смотреть онлайн 25-05-2020заслуживала победы, девушки прошли сложный путь и много работали над собой – за пятнадцать недель неуправляемые и агрессивные пацанки пересмотрели свою прошлую жизнь и поведение и изменились до неузнаваемости.

"Все девушки, которые дошли до финала, – победительницы. Но формат проекта, его правила требуют назвать фамилию только одной" – с уверенностью объясняет директор Школы леди Татьяна Мокриди.

На церемонию победительниц попали

  • Юлия #Бандитка Чигринец;
  • Анастасия #Мивина Иваненко;
  • Витории #Боксерша Алехина;
  • Евгения #Батюшки Мазур;

Женю назвали последней - это значит, она победила на шоу. 

Женя Мазур - Від пацанки до панянки 2020
Женя Мазур - Від пацанки до панянки 2020 / Пресс-служба

Женя не просто прошла путь от пацанки до леди - она нашла силы отказаться от наркотиков, и делала это все не "для галочки".

"Она поработала над собой чуть больше других. Был момент, когда Женя погрузилась в себя и сделала правильные выводы. Самая большая ее победа – отказ от наркотиков, на которые она основательно присела. Вся команда тяжело переживала ее ломки, эмоциональные перепады, многочисленные вызовы скорых. За грубой "пацанкой" скрывалась добрая девушка, которая способна сформулировать свое мнение и желает стать лидером", – сказала Татьяна Мокриди.

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Услышав свое имя, Женя #Батюшка не сдерживала слез. Девушка не могла поверить, что именно ей дали звание победительницы четвертого сезона. Она не верила счастью, когда ее награждали.

Женя Мазур - Від пацанки до панянки 2020
Женя Мазур - Від пацанки до панянки 2020 / Пресс-служба

"Я заполняла анкету не в лучшем состоянии. Была наркоманкой и воровкой и не понимала, для чего нахожусь на этой планете. Моей мотивацией было просто выжить. Проект помог найти ответы. Уверена, в будущем у меня все будет хорошо – я найду работу, получу образование, буду развиваться и работать над собой. И преподаватели не пожалеют, что отдали мне победу", – призналась четвертая победительница Від пацанки до панянки Евгения Мазур.

Напомним, 19-летняя Евгения #Батюшка Мазур приехала на Від пацанки до панянки из Винницы. До проекта девушка употребляла наркотики, но в Школе леди ей удалось преодолеть эту зависимость.

Прикольные фразочки Жени #Батюшки Мазур на Новом канале:

За стойкость духа, желание меняться и лидерские качества пацанку выбрали победительницей четвертого сезона реалити Від пацанки до панянки.

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