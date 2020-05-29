Что стало с участницами Від пацанки до панянки 2020

Новый сезон Від пацанки до панянки 2020 на ТВ подошел к концу, и жизнь многих участниц кардинально поменялась. Что произошло с участницами 4 сезона - читайте в материале.
С начала шоу Від пацанки до панянки 2020 Новый канал продемонстрировал, что участницы были настоящими оторвами. Каждая из девушек пришла на проект со своими проблемами - алкоголь, наркотики, неконтролируемая агрессия и вызывающее поведение. Некоторые из них зарабатывали на жизнь незаконными способами, а кто-то даже употреблял запрещенные вещества. Новый канал принял программу вместе с учителями Школы леди, чтобы помочь пацанкам изменить свою жизнь.
Вспомним участниц шоу, кроме победительницы, которые кардинально изменили свою жизнь.
Юля #Бандитка Чигринец занялась благотворительностью
Агрессивная до проекта девушка в Школе леди открылась с совершенно другой стороны. Оказалось, у нее невероятно доброе сердце. На днях Юля провела в соцсетях свой первый марафон доброты, где собрала деньги на нужды детей-сирот. Читайте такжеВід пацанки до панянки 4 сезон - Юлия Чигринец стала мамой
"Меня часто упрекают, что я не изменилась. Мол, коротко подстриглась, хожу в спортивном, не делаю себе макияж. В общем, выгляжу как типичная "пацанка". Но я шла на проект не за внешними изменениями. Мне комфортно в том образе, в котором я сейчас нахожусь. А вот душевного покоя очень не хватало. После Школы леди я его обрела и сильно изменилась", – признается девушка.
Возраст: 19 лет
Город: Винница
Прозвище: Бандитка
Юля – очень агрессивная. Она провоцирует людей на драки. В своей враждебности винит мать.
В 7 лет мать закрывала Юлию в сарае, в 8 лет брат садил ее на цепь.
Сразу после рождения та отказалась от Юли, а когда девочка год прожила у приемных родителей, передумала и забрала малышку обратно.
В родной семье вместо любви Юля получила издевательства родителей и братьев. На проекте хочет побороть агрессию и научиться доверять людям.
Вика #Боксерша Алехина сменила место жительства
До проекта у финалистки Від пацанки до панянки были натянутые отношения с родными. Во время съемок психолог и педагоги Школы леди помогли Вике найти общий язык с мамой. Еще девушка перестала резать себе руки и решилась на кардинальные изменения в жизни. Она оставила спорт и учебу в родном Краматорске и переехала в Киев. Где сейчас работает на автомойке.Читайте также"Нырнула под воду – и все": пацанка сильно испугалась на новом задании
"Стыдно ли мне там работать? Мне стыдно сидеть без работы. Конечно, я не рассматриваю мытье машин как основной заработок, мои амбиции велики. Я буду развиваться и идти к своей финансовой цели! И кто знает, возможно, в будущем и свою автомойку открою, но это уже будет другая история", – признается Вика.
Возраст:18 лет
Город: Краматорск
Прозвище - Боксерша
Вика – участница сборной Украины по мини-футболу. Когда-то она была фаворитом тренеров, но из-за алкоголя и отсутствия дисциплины потеряла форму, уничтожила свою спортивную репутацию. Сейчас она видит смысл жизни только тусовках и пьянстве.Плюет на мнение окружающих, относится ко всем пренебрежительно.
Девушка считает, что никому нельзя доверять. Чувствует себя брошенной и одинокой. И ее чувства можно понять. Вике был всего месяц, когда от нее отказалась мать. С 7 лет она росла в приемной семье. Никогда не чувствовала любви и поддержки от близких.
Несмотря на сложные отношения с приемной матерью, Вика хочет оправдать ее надежды и измениться. На проект Від пацанки до панянки 2020 она пришла, чтобы найти себя и реализоваться в спорте.
Влада Роговенко готовится стать мамой
Самая известная участница Від пацанки до панянки и заодно Супер-модель по-украински стоит на пороге кардинально новой жизни. Влада Роговенко после участия в реалити встретила свою любовь. Девушка счастлива в отношениях и планирует связать себя узами брака, а еще готовится стать мамой сыночка в октябре.Читайте такжеВлада Роговенко хочет второго ребенка и планирует свадьбу
"Я даже подумать не могла, что этот год станет переходом в новую жизнь. С Сашей познакомились в соцсетях. Мы из разных городов, у нас нет ничего общего. Но своим приходом он изменил мою жизнь! Я чувствую его заботу и любовь, и хочу для него быть лучшей версией себя", – признается девушка.
Возраст: 24 года
Город: Днепр
В 16 лет Влада впервые пробует наркотики, в 17 – начинает продавать запрещенные вещества. Мало кто верил, что она сможет вырваться из этого "порочного круга". Но ей удалось взять себя в руки. В 19 лет Влада стала финалисткой реалити Нового канала Супермодель по-украински. Казалось, после проекта перед ней были открыты все двери, но… Модельную карьеру Влада променяла на наркотики, тусовки и новые отношения.
Дерзкая, острая на язык, провокационная. Влада любит привлекать к себе внимание, но не всегда делает это правильно. Близкие часто упрекают ее в необразованности и затыкают рот. Поэтому, несмотря на внешнюю красоту, девушка не может принять и полюбить себя.
Влада не знает, что такое любовь. Она не чувствовала ее ни от близких, ни от окружающих. Она одинока и опустошена. На проект Від пацанки до панянки 2020 Влада пришла, чтобы научится правильно общаться с людьми и кардинально изменить свою жизнь.
Вика #Синяк Кошутина пишет альбом
После проекта cамая эпатажная участница завязала с карьерой веб-модели. Девушка переехала жить к родителям, занялась вокалом, а недавно выпустила свою первую песню.
"Она получилась немного не для леди. Но второй трек будет совершенно другим – лирическим и о любви. Выйдет песня совсем скоро. Летом планирую записать альбом и, надеюсь, меня будут приглашать выступать", – улыбается девушка.
Возраст: 19 лет
Город: Одесса
Прозвище: Синяк
Виктория работает веб-моделью. Свободное время уделяет тусовкам и развлечениям. Вику узнают почти в каждом заведении города, ведь она – настоящая королева треша и вечеринок.Прогуляться голышом, украсть что-то или устроить потасовку – обычное дело для своенравной красотки. Она специально выводит людей из себя, провоцирует их на негатив.Читайте такжеСамая эпатажная участница Від пацанки до панянки выпустила песню
К агрессии и злости Вика привыкла с детства. Отец-тиран доводил дочь до нервных срывов и панических атак. Убежать от одиночества и жестокости Вике помогали наркотики. Впервые она попробовала их в 12 лет. Из-за нездоровой обстановки в семье девушка дважды пыталась свести счеты с жизнью. Сейчас она практически не поддерживает общение с родными.
Вика боится сойти с ума или умереть от вредных привычек. На проект Від пацанки до панянок 2020 она пришла, чтобы изменить манеру поведения и стиль жизни.
Катюша Большакова обрела семью
Самой большой победой после проекта девушка считает свои отношения с близкими. Во время съемок реалити она встретилась с братьями, которых не видела 10 лет! Из-за пацанского поведения Кати приемная мать не разрешала ей видеться с сыновьями, но теперь все иначе. У девушки прекрасные отношения с дедушкой и братьями.
"После проекта было страшно, потому что нужно было изменить свои привычки, разделить их на правильные и неправильные, понять, от чего нужно отказаться, какие связи разорвать. Самым сложным было понимание, что если ты совершишь ошибку, никто не зайдет и не поругает тебя, тебе придется разбираться самой с последствиями. Я благодарна каждому, кто смог открыть меня с другой стороны. Спасибо, что дали мне большой рывок, и что сейчас я смотрю на свою жизнь по-другому", – рассказывает Катюша.
Катя #Канарейка Устинова планирует жить заграницей
До проекта у девушки были серьезные проблемы с алкоголем. После – она с ним завязала. Катя мечтает получить высшее образование и жить за границей.
"У меня в Греции подружка держит ресторанчик. Она звала на работу. О переезде я думаю ежедневно. Поскольку никогда не путешествовала, безумно хочу увидеть новые места. Хотелось бы обустроится около моря или океана", – говорит девушка.
Город – Киев
Возраст – 18 лет
Прозвище – Канарейка
Пацанка пережила развод родителей, а потом и вовсе оказалось, что она – приемный ребенок. Как только папа признался в этом, отношения с близкими испортились. Девушка начала убегать из дома и выпивать. Мечтает изменить себя, чтобы показать родителям, что она достойна любви.
"Пока водка льется, сердце бьется", – говорила Катя. Ведь ее главное развлечение в жизни – алкоголь. Она может выпить пять литров пива за день!
Сабина Шейко стала влогером
Девушка покинула проект одной из первых. Даже за короткое время она изменилась. До реалити Сабина зарабатывала на жизнь телом, а сейчас – блогерством. Она завела видеоблог, в котором рассказывает о новой жизни.
"У меня в мечтах – заработать деньги на квартиру и машину. Еще хотелось бы заняться бизнесом, например, открыть небольшую кофейню", – делится Сабина.
Город – Лозовая
Возраст – 20 лет
С детства Сабина видела вокруг себя только агрессию. Ее отчим избивал мать, а когда девушке исполнилось 13 лет, он сдал ее на бои без правил. Из-за этого девушка стала агрессивной и одинокой пацанкой. Несколько раз она пыталась покончить с собой. Считает, что Школа леди – последний шанс наладить жизнь.
Каким был путь девушек на реалити Від пацанки до панянки – смотрите на сайте Нового канала.