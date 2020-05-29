Что стало с участницами Від пацанки до панянки 2020

Від пацанки до панянки 2020 смотреть онлайн / Новый канал

С начала шоу Від пацанки до панянки 2020 Новый канал продемонстрировал, что участницы были настоящими оторвами. Каждая из девушек пришла на проект со своими проблемами - алкоголь, наркотики, неконтролируемая агрессия и вызывающее поведение. Некоторые из них зарабатывали на жизнь незаконными способами, а кто-то даже употреблял запрещенные вещества. Новый канал принял программу вместе с учителями Школы леди, чтобы помочь пацанкам изменить свою жизнь.

Вспомним участниц шоу, кроме победительницы, которые кардинально изменили свою жизнь.

Юля #Бандитка Чигринец занялась благотворительностью

Від пацанки до панянки 2020 - Юлия Чигринец / Новый канал

Агрессивная до проекта девушка в Школе леди открылась с совершенно другой стороны. Оказалось, у нее невероятно доброе сердце. На днях Юля провела в соцсетях свой первый марафон доброты, где собрала деньги на нужды детей-сирот. Читайте такжеВід пацанки до панянки 4 сезон - Юлия Чигринец стала мамой

"Меня часто упрекают, что я не изменилась. Мол, коротко подстриглась, хожу в спортивном, не делаю себе макияж. В общем, выгляжу как типичная "пацанка". Но я шла на проект не за внешними изменениями. Мне комфортно в том образе, в котором я сейчас нахожусь. А вот душевного покоя очень не хватало. После Школы леди я его обрела и сильно изменилась", – признается девушка.

Возраст: 19 лет

Город: Винница

Прозвище: Бандитка

Юля – очень агрессивная. Она провоцирует людей на драки. В своей враждебности винит мать.

В 7 лет мать закрывала Юлию в сарае, в 8 лет брат садил ее на цепь.

Сразу после рождения та отказалась от Юли, а когда девочка год прожила у приемных родителей, передумала и забрала малышку обратно.

В родной семье вместо любви Юля получила издевательства родителей и братьев. На проекте хочет побороть агрессию и научиться доверять людям.

Вика #Боксерша Алехина сменила место жительства

Від пацанки до панянки 2020 - Вика Алехина / Новый канал

До проекта у финалистки Від пацанки до панянки были натянутые отношения с родными. Во время съемок психолог и педагоги Школы леди помогли Вике найти общий язык с мамой. Еще девушка перестала резать себе руки и решилась на кардинальные изменения в жизни. Она оставила спорт и учебу в родном Краматорске и переехала в Киев. Где сейчас работает на автомойке.Читайте также"Нырнула под воду – и все": пацанка сильно испугалась на новом задании

"Стыдно ли мне там работать? Мне стыдно сидеть без работы. Конечно, я не рассматриваю мытье машин как основной заработок, мои амбиции велики. Я буду развиваться и идти к своей финансовой цели! И кто знает, возможно, в будущем и свою автомойку открою, но это уже будет другая история", – признается Вика.

Возраст:18 лет

Город: Краматорск

Прозвище - Боксерша

Вика – участница сборной Украины по мини-футболу. Когда-то она была фаворитом тренеров, но из-за алкоголя и отсутствия дисциплины потеряла форму, уничтожила свою спортивную репутацию. Сейчас она видит смысл жизни только тусовках и пьянстве.Плюет на мнение окружающих, относится ко всем пренебрежительно.

Девушка считает, что никому нельзя доверять. Чувствует себя брошенной и одинокой. И ее чувства можно понять. Вике был всего месяц, когда от нее отказалась мать. С 7 лет она росла в приемной семье. Никогда не чувствовала любви и поддержки от близких.

Несмотря на сложные отношения с приемной матерью, Вика хочет оправдать ее надежды и измениться. На проект Від пацанки до панянки 2020 она пришла, чтобы найти себя и реализоваться в спорте.

Влада Роговенко готовится стать мамой

Від пацанки до панянки 2020 - Влада Роговенко / Новый канал

Самая известная участница Від пацанки до панянки и заодно Супер-модель по-украински стоит на пороге кардинально новой жизни. Влада Роговенко после участия в реалити встретила свою любовь. Девушка счастлива в отношениях и планирует связать себя узами брака, а еще готовится стать мамой сыночка в октябре.Читайте такжеВлада Роговенко хочет второго ребенка и планирует свадьбу

"Я даже подумать не могла, что этот год станет переходом в новую жизнь. С Сашей познакомились в соцсетях. Мы из разных городов, у нас нет ничего общего. Но своим приходом он изменил мою жизнь! Я чувствую его заботу и любовь, и хочу для него быть лучшей версией себя", – признается девушка.

Возраст: 24 года

Город: Днепр

В 16 лет Влада впервые пробует наркотики, в 17 – начинает продавать запрещенные вещества. Мало кто верил, что она сможет вырваться из этого "порочного круга". Но ей удалось взять себя в руки. В 19 лет Влада стала финалисткой реалити Нового канала Супермодель по-украински. Казалось, после проекта перед ней были открыты все двери, но… Модельную карьеру Влада променяла на наркотики, тусовки и новые отношения.

Дерзкая, острая на язык, провокационная. Влада любит привлекать к себе внимание, но не всегда делает это правильно. Близкие часто упрекают ее в необразованности и затыкают рот. Поэтому, несмотря на внешнюю красоту, девушка не может принять и полюбить себя.

Влада не знает, что такое любовь. Она не чувствовала ее ни от близких, ни от окружающих. Она одинока и опустошена. На проект Від пацанки до панянки 2020 Влада пришла, чтобы научится правильно общаться с людьми и кардинально изменить свою жизнь.

Вика #Синяк Кошутина пишет альбом

Від пацанки до панянки 2020 - Вика Кошутина / Новый канал

После проекта cамая эпатажная участница завязала с карьерой веб-модели. Девушка переехала жить к родителям, занялась вокалом, а недавно выпустила свою первую песню.

"Она получилась немного не для леди. Но второй трек будет совершенно другим – лирическим и о любви. Выйдет песня совсем скоро. Летом планирую записать альбом и, надеюсь, меня будут приглашать выступать", – улыбается девушка.

Возраст: 19 лет

Город: Одесса

Прозвище: Синяк

Виктория работает веб-моделью. Свободное время уделяет тусовкам и развлечениям. Вику узнают почти в каждом заведении города, ведь она – настоящая королева треша и вечеринок.Прогуляться голышом, украсть что-то или устроить потасовку – обычное дело для своенравной красотки. Она специально выводит людей из себя, провоцирует их на негатив.Читайте такжеСамая эпатажная участница Від пацанки до панянки выпустила песню

К агрессии и злости Вика привыкла с детства. Отец-тиран доводил дочь до нервных срывов и панических атак. Убежать от одиночества и жестокости Вике помогали наркотики. Впервые она попробовала их в 12 лет. Из-за нездоровой обстановки в семье девушка дважды пыталась свести счеты с жизнью. Сейчас она практически не поддерживает общение с родными.

Вика боится сойти с ума или умереть от вредных привычек. На проект Від пацанки до панянок 2020 она пришла, чтобы изменить манеру поведения и стиль жизни.

Катюша Большакова обрела семью

Від пацанки до панянки 2020 - Катя Большакова / Новый канал

Самой большой победой после проекта девушка считает свои отношения с близкими. Во время съемок реалити она встретилась с братьями, которых не видела 10 лет! Из-за пацанского поведения Кати приемная мать не разрешала ей видеться с сыновьями, но теперь все иначе. У девушки прекрасные отношения с дедушкой и братьями.

"После проекта было страшно, потому что нужно было изменить свои привычки, разделить их на правильные и неправильные, понять, от чего нужно отказаться, какие связи разорвать. Самым сложным было понимание, что если ты совершишь ошибку, никто не зайдет и не поругает тебя, тебе придется разбираться самой с последствиями. Я благодарна каждому, кто смог открыть меня с другой стороны. Спасибо, что дали мне большой рывок, и что сейчас я смотрю на свою жизнь по-другому", – рассказывает Катюша.

Катя #Канарейка Устинова планирует жить заграницей

Від пацанки до панянки 2020 - Катя Устинова / Новый канал

До проекта у девушки были серьезные проблемы с алкоголем. После – она с ним завязала. Катя мечтает получить высшее образование и жить за границей.

"У меня в Греции подружка держит ресторанчик. Она звала на работу. О переезде я думаю ежедневно. Поскольку никогда не путешествовала, безумно хочу увидеть новые места. Хотелось бы обустроится около моря или океана", – говорит девушка.

Город – Киев

Возраст – 18 лет

Прозвище – Канарейка

Пацанка пережила развод родителей, а потом и вовсе оказалось, что она – приемный ребенок. Как только папа признался в этом, отношения с близкими испортились. Девушка начала убегать из дома и выпивать. Мечтает изменить себя, чтобы показать родителям, что она достойна любви.

"Пока водка льется, сердце бьется", – говорила Катя. Ведь ее главное развлечение в жизни – алкоголь. Она может выпить пять литров пива за день!

Сабина Шейко стала влогером

Від пацанки до панянки 2020 - Сабина Шейко / Новый канал

Девушка покинула проект одной из первых. Даже за короткое время она изменилась. До реалити Сабина зарабатывала на жизнь телом, а сейчас – блогерством. Она завела видеоблог, в котором рассказывает о новой жизни.

"У меня в мечтах – заработать деньги на квартиру и машину. Еще хотелось бы заняться бизнесом, например, открыть небольшую кофейню", – делится Сабина.

Город – Лозовая

Возраст – 20 лет

С детства Сабина видела вокруг себя только агрессию. Ее отчим избивал мать, а когда девушке исполнилось 13 лет, он сдал ее на бои без правил. Из-за этого девушка стала агрессивной и одинокой пацанкой. Несколько раз она пыталась покончить с собой. Считает, что Школа леди – последний шанс наладить жизнь.

Каким был путь девушек на реалити Від пацанки до панянки – смотрите на сайте Нового канала.