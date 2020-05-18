Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 14 выпуск 18-05-2020

Від пацанки до панянки 4 сезон 14 выпус / Новый канал

Новый сезон Від пацанки до панянки 2020 можно смотреть онлайн. четырнадцатый выпуск Від пацанки до панянки 2020 вышел 18 мая на Новом канале в 19-00.

В 14 выпуске пацанки проведут неделю полуфинала в Шри-Ланке. Их заставили петь и танцевать, чтобы заработать денег, а также в полной мере слились с необычной атмосферой тропических островов.

Что было в четырнадцатом выпуске Від пацанки до панянки 4 сезон - читай на Главреде.

Четыре полуфиналистки прошли 13 недель обучения в Школе леди, где они получили не только новые знания и опыт, но и переосмыслили свой образ жизни и принципы. Пришло время немного отдохнуть и набраться сил перед решающим моментом – объявлением победительницы шоу Від пацанки до панянки 4 сезон - на экзотическом острове Шри-Ланка! Однако на все сто расслабиться и получить кайф от райского уголка в Индийском океане #загубленим не удалось, так как преподаватели не дремлют.

Пока будущие леди ожидали лакшери лайф с лимузином и 5-звездочной лагуной на берегу океана реальность разрушила их мечты. Когда девушки увидели ланкийцев на традиционном транспорте тук-тук и с охапками орхидей, то чуть не попадали.

На шоу пацанки и автобус тащили для поднятия командного духа, и жуков ели ради исполнения мечты. Теперь девушек отправили учиться самостоятельности на ланкийский вокзал. Но, никто не ожидал, что перевоспитание может закончится тюрьмой.

"Девушки продавали в электричке лепешки. Разошлись в разные концы состава. Торговля шла без проблем, но тут их остановили полицейские. Хотели забрать на сутки в тюрьму", – вспоминает руководитель проекта Ксения Бабенко.

Пришлось отмазываться от копов, чтобы боевых, но очень хрупких пацанок не арестовали.

"Нас сдали местные. Дело в том, что торгаши, которые продают еду в электричке, делятся прибылью с полицией. А что мы им могли отстегнуть? Только пуговицу с кофты", – рассказывает одна из участниц реалити.

Но больше девушек удивило послание преподавателей и их задание, которое участницы программы Від пацанки до панянки должны были выполнить – обуздать четыре стихии, прислушаться к внутреннему голосу и познать настоящую себя. Для этого им нужно было:

покупали продукты не за деньги, а за песни и танцы;

очищались огнем от злых духов;

собирали чай на плантациях.

"Это было еще то приключение. Не успели мы выйти из аэропорта, как сразу попали на испытание. Непонятный язык, чужая культура, никакой помощи и поддержки. Называется, помогите себе сами вдали от родины. Но Шри-Ланка меня покорила. Хоть это и очень бедная страна. Совершенно не замечала нищеты. Люди там богаты душой. Они ценят то, что имеют. Чтят свою семью, традиции и не жалуются на жизнь, как бы плохо ни было. Живя в трущобах, они видят во всем только лучшие стороны. Это открытие стало для меня ценным уроком", – рассказывает одна из девушек.

Від пацанки до панянки 4 сезон 14 выпуск смотреть онлайн 18-05-2020:

Все выпуски Від пацанки до панянки выходят по понедельникам в 19-00 на новом Канале. Также смотреть онлайн и читать описание выпуском вы можете на Главреде.