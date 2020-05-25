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Від пацанки до панянки 4 сезон финал - смотреть онлайн 25-05-2020

25 мая 2020, 18:50

Финал Від пацанки до панянки 2020 прошел 25 мая. Что показали в 15 последнем выпуске Від пацанки до панянки 4 сезон в школе Леди - читай на Главреде.

Від пацанки до панянки 4 сезон финал 25-05-2020
Від пацанки до панянки 4 сезон финал 25-05-2020 / Пресс-служба

4 сезон Від пацанки до панянки 2020 подошел к концу, все выпуски уже можно смотреть онлайн. Последний пятнадцатый выпуск Від пацанки до панянки 2020 вышел 25 мая на Новом канале в 19-00.

В последнем выпуске Девушки не только готовились к выпускному - их отправили на подработки, а последнюю участницу отсеивали не в 14 выпуске, а прямо во время занятий на 15 неделе. В итоге, на выпуск пришли и экс-участницы, и родители пацанок, а спела для девушек лично Jerry Heil.

Кто победил в финале Від пацанки до панянки 4 сезон - читай на Главреде.

15 недель реалити Від пацанки до панянки пролетели очень быстро, и в финале девушки снов встретятся - вживую и онлайн. Страшно вспомнить, но еще четыре месяца назад Новый канал показал этих девушек неадекватными грубиянками. Вредные привычки были их верными друзьями, а вызывающее поведение – нормой. Теперь если они и не превратились до конца в эталонных леди, то, по крайней мере, стали нежнее и добрее.Читайте такжеВід пацанки до панянки 4 сезон - участницы и их биографии

Сразу по приезду в Киев девушкам не дали отдохнуть, и стали учить проходить собеседование и писать резюме. А собеседовала их та еще "штучка".

Настя Мивина Иваненко была не в восторге от этого: "Она спросила, кем бы я хотела стать. Я ответила, что журналистом. Она дала задание спросить ее о чем-то. Считаю, что задала хороший вопрос. А она в ответ: "Мне миллионный раз молодые и неопытные журналистки задают этот глупый вопрос. Я уже сто раз на него отвечала". Как меня ее поведение разозлило. Слышишь, я тебя спросила, будь добра, отвечай!".

Но всех прособеседовали и отправили на работу - часть в контактный зоопарк, а остальных - риелторами. Как девушки справились с такой работой - та еще история.

Но в конце пришло время выпуска и награждения. Кому-то это было признание в любви дворецкому, кому-то признание общественности, а кому-то любовь и другое отношение родителей.

Нежный танец

Какой классический школьный выпускной без вальса? Будет он и на балу в Школе леди. Девушки всю неделю тренировались, чтобы закружиться в нежном танце. Да настолько усердно, что стерли ноги в кровь. Каким получится вальс – смотрите сегодня.

Встреча с одноклассницами

Поддержать финалисток приедут другие "пацанки" четвертого сезона реалити. Зритель увидит, как изменились девушки, и узнает, вернулись ли они к своим пагубным привычкам после того, как выбыли из Школы.  

Снова зазвучит саундтрек проекта – песня #Небейбі. Причем из уст ее создательницы Jerry Heil. Девушки так обрадуются исполнительнице, что зажгут вместе с ней на танцполе.  

Золотая брошка и деньги

Победительница проекта получит брошку Феникса. Такую, как девушки носили на протяжении обучения  в Школе леди. Только на этот раз она будет не простой, а золотой.

Также победительнице вручат сертификат на 100 тысяч гривен, и она сможет их потратить на свою мечту.

Від пацанки до панянки 4 сезон 15 выпуск смотреть онлайн 25-05-2020:

Все выпуски Від пацанки до панянки выходили на новом Канале. Также смотреть онлайн и читать описание выпуском вы можете на Главреде.

Від пацанки до панянки 4 сезон онлайн новости шоу бизнеса Новый канал
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