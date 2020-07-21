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Открылся кастинг на 5 сезон проекта Від пацанки до панянки

Новый канал начал кастинг для всех желающих стать участницами нового сезона проекта Від пацанки до панянки.

21 июля 2020, 14:48
Від пацанки до панянки 2021
Від пацанки до панянки 2021 - кастинг ан 5 сезон / Новий канал

Проект Від пацанки до панянки 2021 открыл кастинг для всех желающих. После финала 4 сезона украинцы опасались, что из-за карантина Школа леди будет закрыта в 2020-2021 году, но Новый канал официально зовет всех девушек с тяжелым характером и жизнью на проект, чтобы их изменить.

"Мы ищем тех, кто реально хочет изменить свою жизнь. Кастинг покажет все. Если вы хотите засветиться или хайпонуть, по-быстрому набрать подписчиков в социальных сетях и добиться такой же популярности, как у девочек из прошлых сезонов, проходите мимо. Мы сразу это увидим. Для нас главное – искренняя мотивация и желание измениться", – отметила Ксения Бабенко, руководитель проекта Від пацанки до панянки.

Кастинг на участие в пятом сезоне Від пацанки до панянки будет коротким, он продлится всего полтора месяца - получается, до конца августа.Читайте такжеВід пацанки до панянки 2020 - кто победил в 4 сезоне

За это время команда проекта планирует найти весь состав учениц Школы леди.

"Да, кастинг будет коротким. А все потому, что и участниц в пятом сезоне мы планируем набрать меньше. Отбор в Школу леди будет очень серьезным", – подчеркнула Ксения Бабенко.

Подать заявку на участие в 5 сезоне Від пацанки до панянки могут девушки в возрасте от 18 лет. Если желающая уже преодолела возрастной барьер и действительно хочет изменить жизнь к лучшему, Новый канал готов помогать в этом. Все, что необходимо сделать сейчас, – заполнить короткую анкету на сайте.

Напомним, что 4 сезон Від пацанки до панянки начался в феврале 2020 года. Если кастинг и съемки пройдут по плану, то новый 5 сезон Від пацанки до панянки выйдет на Новом канале в феврале 2021 года.

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