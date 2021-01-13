Від пацанки до панянки 5 сезон - участниц показали в новом трейлере

Від пацанки до панянки 2021 / Новый канал

Новый сезон Від пацанки до панянки 2021 снова получил символическое значение, и даже трейлер имеет подтекст. В первом трейлере 5 сезона всех пацанок "поднимают" на "социальном лифте"

Новый канал впервые показал часть участниц проекта, "впихнув" девушек в лифт Леди.

Такие разные внешне и внутренне пацанки имеют нечто общее – зависимости. Именно тема зависимости стала главной в 2021 году. Кто-то зависит от привычек, кто-то – от прошлого, кто-то – от наркотиков и соцсетей. Но все они хотят одного – стать лучше. Так что преподаватели Школы леди помогут девушкам избавиться от своих зависимостей.

Пацанка Лена призналась, что на шоу пришла даже не столько из-за зависимости, сколько из-за того, что задумалась о своем будущем.Читайте такжеВід пацанки до панянки 2021 - дата выхода и что будет в 5 сезоне

"На проект я пришла не только из-за зависимостей – о наркотиках уже практически не думаю. Поняла, что если сейчас не возьмусь за голову, меня ждет ужасное будущее. Я агрессивна. Не дерусь физически, но могу запинать словесно. Буду честна, на проекте мне очень и очень сложно", - призналась девушка.

Від пацанки до панянки 2021 - 5 сезон участницы / Новый канал

Мотивом тизера нового сезона стал лифт, потому что проект просто "подталкивает" девушек к новой жизни, дает "толчек", чтобы продолжать меняться. Лифт поднимает девушек туда, откуда они выйдут другими – в Школу леди. Их встречают дворецкий и строгие педагоги.

"Меня часто спрашивают, насколько похожи нынешние ученицы на участниц четвертого сезона. Конечно, совсем не похожи – потому что нет людей-клонов с одинаковыми судьбами, – рассказала Новому каналу директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Среди учениц есть как интеллектуалки, так и те, кому сложно связать несколько предложений. Уверена, что пятый сезон поразит зрителей историями девушек. И нам всем удастся добиться реальных изменений".

Школу Леди в тизере снимали сразу в двух местах - в Национальном музее литературы Украины и Национальном театре оперы и балета. Девушки попадают в полную книг комнату, в балетный зал и помпезный коридор.

Ролик снимался во время обучения пацанок - поэтому их решили не отрывать для съемок в замке.

Від пацанки до панянки 2021 - смотреть трейлер 5 сезона:

Напомним, все новые выпуски шоу Від пацанки до панянки 2021 будут выходит на Новом канале по понедельникам в 19-00 с 1 марта.