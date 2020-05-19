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"Нырнула под воду – и все": пацанка сильно испугалась на новом задании

19 мая 2020, 18:51

Вика #Боксерша Алехина испытала адскую боль из-за слушая на съемках на Шри-Ланке.

Від пацанки до панянки 2020
Від пацанки до панянки 2020 / Пресс-служба

За неделю до финала 4 сезона Від пацанки до панянки 2020  на Новом канале, участницы отправились покорять стихии на Шри-Ланку. Так педагоги Школы леди хотели открыть девушкам путь к себе. Стихией воды участницы реалити овладевали на доске в волнах Индийского океана. Для одной из девушек серфинг закончился плачевно  - Вика Алехина чуть не отправилась в больницу.

"Нас накрывали огромные волны. Стало страшно. У меня возникла паранойя, что рядом могут плавать акулы. Как чувствовала, что не надо заходить глубоко в воду – произойдет что-то ужасное. Когда инструктор сказал вставать на доску, пока идет волна, я вскочила и почти сразу упала. Нырнула под воду – и все. Почувствовала резкую боль в ухе. Мне ведь запрещено опускать голову под воду из-за того, что в детстве я дважды пробивала барабанную перепонку. Пока мои соперницы катались на доске, я корчилась от боли. Расстроилась, что из-за болезни не смогла покорить волны Индийского океана", – вспоминает Вика Алехина.

Слава Богу, за помощью к ланкийским докторам обращаться не пришлось. К концу освоения другими пацанками серфинга ухо у Вики отпустило, и она продолжила борьбу с другими стихиями.

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Как скажется провал этого испытания на репутации президента Школы леди - смотрите в выпусках шоу Від пацанки до панянки на Новом.

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