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Участница Від пацанки до панянки 2020 бросила старую жизнь после проекта

14 июня 2020, 20:56

Выпускница Школы леди Вика Алехина кардинально изменила жизнь после проекта Від пацанки до панянки 2020.

Вика Алехина - Від пацанки до панянки
Вика Алехина - Від пацанки до панянки / Новый канал

Пацанки с 4 сезона шоу Від пацанки до панянки сменили свои жизни, даже, если и не стали победительницами. Президент Школы леди Вика Алехина хоть и дошла до финала реалити Від пацанки до панянки на Новом канале, но оставила после своего участия неоднозначные впечатления. С одной стороны, она сильная девушка, которая изменилась внутренне. С другой стороны, плела интриги против соперниц и провоцировала их на агрессию даже на финальной неделе реалити. После окончания обучения Президент Школы леди кардинально сменила жизнь.

Она сменила внутренне, и сменила образ жизни.

"Сейчас я стала гораздо более сдержанной, чем была до проекта. Больше не дерусь. Если возникают конфликты, стараюсь Читайте такжеОт двух до семи лет тюрьмы - пацанка Настя Иванова совершила разбойот них уходить и максимально сглаживаю ситуацию. Драка будет последним "аргументом", на который я решусь. И то воспользуюсь кулаками, только чтобы защитить себя от физической агрессии. Теперь я открытая, научилась доверять людям, стала счастливой, люблю и ценю свою жизнь", – признается Вика.

Подающий надежды игрок сборной Украины по мини-футболу после реалити бросила свои тренировки, и не собирается возвращаться в большой спорт, она мечтала пойти в журналистику.

"Мне нужно зарабатывать деньги, а в женском футболе много не платят. Он не настолько популярный, как мужской. Сейчас у меня много планов. Ради их реализации бросила учебу в колледже и переехала в Киев. Мечтаю найти работу, от которой буду получать удовольствие. Хотелось бы заняться актерским мастерством и стать ведущей. До участия в проекте я вела разные мероприятия в школе и в колледже, где училась. Мне это нравилось", – говорит Вика.

Вика Алехина - Від пацанки до панянки
Вика Алехина - Від пацанки до панянки 2020 / Новый канал

Однако пандемия коронавируса фатально подкорректировала ее планы. Девушка устроилась работать на автомойку, чтобы быть в состоянии адекватно жить в Киеве.

"Стыдно ли мне там работать? Мне стыдно сидеть без работы. Конечно, я не вижу мойку моим основным заработком – мои амбиции велики, и я дальше буду развиваться и идти к своей цели!", – прокомментировала Алехина.

Напомним, в шоу Від пацанки до панянки Вика стала президентом, и даже потратила свой иммунитет на одну из пацанок, чтобы спасти от выгона.

Чтобы узнать всю историю Вики Алехиной на проекте - смотрите все выпуски Від пацанки до панянки на Новом канале, или выпуски с обзорами на Главреде.

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