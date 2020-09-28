"Вкусно, жарко, стильно": бывшая солистка Monatik выступила на шоу 1+1

Lida Lee / 1+1

Суперфиналистка шоу Голос Lida Lee спела свою дебютную песню в прямом эфире на шоу Танці з зірками 2020 на 1+1.

Бывшая бэк-вокалиста Димы Монатика Lida Lee, которая боролась за победу в шоу Голос в команде мультиартиста, прибыла на прямой эфир шоу Танці з зірками, где презентовала свою дебютную песню "Достопримечательность", которую она поет с Димой Монатиком.

Во время выступления Монатик не выходил из-за судейского стола, но исправно подпевал начинающей певице, а в один момент судьи устроили небольшой флэшмоб в рамках ее песни.

Поклонники и зрители 1+1 почти сразу же подметили, что в танцевальном номере Lida Lee на Танцях принимал участие Jay - партнер Maruv и танцор проекта.Читайте такжеТанці з зірками 2020 смотреть онлайн полый 5 выпуск 27 сентября

К слову, Евгений часто участвует в танцевальных постановках Maruv, и они были знакомы еще до шоу Танці.

Lida Lee — Достопримечательность (feat. Monatik) смотреть онлайн:

"Надо поработать над артикуляцией.не все слова понятны.. хотя, Господи прости, что это за слова...фу", "что это за закос под марув?? господи, ну неужели нельзя придумать ничего нового",

"В подтанцовке партнер Марув! Очень круто двигается! А на счет вокалистки: слова не разобрать"

"Хореография просто огонь, танцоры потрясающие, Лида двигается красиво и сексуально, но песня такая что не совсем виден потенциал её голоса, а он у неё сильный, но в целом стильно, вкусно, жарко, ждём продолжения и новых робот этого тандема"

"Картинка потрясающая, все супер, движения костюмы,образы. Здесь все в общем, а не песня.Это просто мини театр. Танцоры потрясающие. Монатик молодец. Вот, что можно сделать из обычной девушки - Диву", "Очень стильный номер! Лида, конечно, классная вокалистка, но без обалденных ребят танцоров было бы не так круто. Весь номер глаза разбегались, не знала на кого смотреть - все классные! И JAY, как всегда на высоте",

Как ранее сообщал Главред, свою новую песню Достопримечательность с Димой Монатиком Lida Lee презентовала в середине августа.

После выступления Lida Lee 1+1 закрыл голосование и объявил проигравших в 5 выпуске Танцев.

Напомним, Lida Lee дошла до финала в шоу Голос Країни 2020, но в шоу победил подопечный Тины Кароль Роман Сасанчин.