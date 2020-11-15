Влад Яма получил травму в прямом эфире шоу Танці з зірками

Влад Яма / Facebook

На 1+1 15 ноября состоялся 12 выпуск шоу Танці з зірками 2020, на котором участники должны были танцевать с судьями.

Пара фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина и Дмитрий Жук танцевали в судьей Владом Ямой. Однако после танца оказалось, что Влад Яма получил травму и отправился в больницу.

Юрий Гобрунов в прямом эфире шоу Танці з зірками сообщил, что судья Влад Яма не смог судить 3 этап четвертьфинала шоу, потому что получил травму и отправился на обследование.

Перед танцем Горбунов рассказал, и Павел Вишняков подтвердил, что танце с судьей Юлия Санина и Дима Жук ставили с Владом Ямой всю ночь.

Пока что ни Влад Яма ни ведущие шоу не сообщиди подробностей о состоянии Влада Ямы.