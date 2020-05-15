Настя Каменских сняла клип Воспоминания во дворе своего дома

Настя Каменских порадовала поклонников новым волшебным клипом, снятым дома за пару месяцев карантина.
Певица NK Настя Каменских представила новый клип Воспоминания - о жизни и любви с Потапом.
На карантине Настя и Потап сняли клип дома у певице, в котором она поет об воспоминаниях с их многочисленных приключений.
"Я создала эту невероятно романтическую видеоработу, вдохновившись приятными воспоминаниями во время просмотра старых фото и видео в телефоне. Этот мини-фильм я сняла сама во дворе моего дома. Напишите в комментариях, понравилось ли вам? И ставьте лайк!! Люблю вас!", - пишет Настя поклонникам.
В ролик Настя добавила много фотографий с Потапом с многих их путешествий.
"Воспоминания - это нежная и необычайно теплая история, созданная из архивных фото, видео и большой любви", - добавила она.
Настя Каменских Воспоминания смотреть онлайн новый клип:
NK Воспоминания - слова песни
Мои воспоминания
Шутку со мной каждый раз проворачивают
Когда вспоминаю я, хм
Нет, не плачу я
Просто слезы от счастья мне сами предательски наворачиваются
Сами катятся счастья влажные тропинки-слезинки, бегут картинки
Вот мы вместе в Испании
Вот в Тае,
Вот мороженное на Маврикии тает
Вот мы на Мальдивах опять о Мальдивах мечтаем,
Вот в Африку мы вылетаем, вон пеликанов стая,
Вот я, какая-то совсем другая, счастливая такая
Счастлива была тогда с тобою я
Когда замок на песке построила
Ты посмотрел мне в глаза
Ты тихонько сказал
Может быть когда-нибудь мы будем вспоминать все это
Наши приключения
Наши самолеты в лето
Я закрываю глаза
Я отправляюсь туда
Где шумит океана волшебная бирюза
Где тогда мне сказал
Может быть когда-нибудь мы будем вспоминать все это
Наши приключения
Наши самолеты в лето
Может немного повременим
Хватит бороться со временем
Его ход не остановим
Давай заблаговременно
Договоримся
Что не будем о прошлом жалеть и страдать
Договоримся
Что мы будем себя вспоминать
Видимо, мы на этом видео
медитируем
Между домами, между квартирами дрейфуем, как между льдинами
А Валь Торанс
А Куршевель
А в Монте Карло старенький отель
А Корсика
А Наполи
А помнишь, на паромах ехали на Капри мы
Мы были самыми счастливыми влюблёнными людьми
Я в летнем платье
Яхточка в Хорватии
Полиция не в тему, мать ее
Ты в казино мне говорил
Идём тратить все
Может быть когда-нибудь мы будем вспоминать все это
Наши приключения
Наши самолеты в лето
Я закрываю глаза
Я отправляюсь туда
Где шумит океана волшебная бирюза
Где тогда мне сказал
Может немного повременим
Хватит бороться со временем
Его ход не остановим
Давай заблаговременно
Договоримся
Что не будем о прошлом жалеть и страдать
Договоримся
Что мы будем себя вспоминать
Только на позитивной волне
Только в радостном ярком ключе
Что присел на плече, луче
На Оушен Драйве и Саус Биче
На Санта Монике или вообще
Где-то в Аркадии
Нас волны музыки гладили
А мы уставшие за день падали
На чистые белые простыни
Нам было порою не просто так
Но эти моменты нам посланы
Чтобы сказать
Может быть когда-нибудь мы будем вспоминать все это
Наши приключения
Наши самолеты в лето
Я закрываю глаза
Я отправляюсь туда
Где шумит океана волшебная бирюза
Где тогда мне сказал
Может быть когда-нибудь мы будем вспоминать все это
Наши приключения
Наши самолеты в лето