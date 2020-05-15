Настя Каменских сняла клип Воспоминания во дворе своего дома

Настя Каменских - Воспоминания смотреть онлайн / Youtube

Певица NK Настя Каменских представила новый клип Воспоминания - о жизни и любви с Потапом.

На карантине Настя и Потап сняли клип дома у певице, в котором она поет об воспоминаниях с их многочисленных приключений.

"Я создала эту невероятно романтическую видеоработу, вдохновившись приятными воспоминаниями во время просмотра старых фото и видео в телефоне. Этот мини-фильм я сняла сама во дворе моего дома. Напишите в комментариях, понравилось ли вам? И ставьте лайк!! Люблю вас!", - пишет Настя поклонникам.

В ролик Настя добавила много фотографий с Потапом с многих их путешествий.

"Воспоминания - это нежная и необычайно теплая история, созданная из архивных фото, видео и большой любви", - добавила она.

Настя Каменских Воспоминания смотреть онлайн новый клип:

NK Воспоминания - слова песни

Мои воспоминания

Шутку со мной каждый раз проворачивают

Когда вспоминаю я, хм

Нет, не плачу я

Просто слезы от счастья мне сами предательски наворачиваются

Сами катятся счастья влажные тропинки-слезинки, бегут картинки

Вот мы вместе в Испании

Вот в Тае,

Вот мороженное на Маврикии тает

Вот мы на Мальдивах опять о Мальдивах мечтаем,

Вот в Африку мы вылетаем, вон пеликанов стая,

Вот я, какая-то совсем другая, счастливая такая

Счастлива была тогда с тобою я

Когда замок на песке построила

Ты посмотрел мне в глаза

Ты тихонько сказал

Может быть когда-нибудь мы будем вспоминать все это

Наши приключения

Наши самолеты в лето

Я закрываю глаза

Я отправляюсь туда

Где шумит океана волшебная бирюза

Где тогда мне сказал

Может быть когда-нибудь мы будем вспоминать все это

Наши приключения

Наши самолеты в лето

Может немного повременим

Хватит бороться со временем

Его ход не остановим

Давай заблаговременно

Договоримся

Что не будем о прошлом жалеть и страдать

Договоримся

Что мы будем себя вспоминать

Видимо, мы на этом видео

медитируем

Между домами, между квартирами дрейфуем, как между льдинами

А Валь Торанс

А Куршевель

А в Монте Карло старенький отель

А Корсика

А Наполи

А помнишь, на паромах ехали на Капри мы

Мы были самыми счастливыми влюблёнными людьми

Я в летнем платье

Яхточка в Хорватии

Полиция не в тему, мать ее

Ты в казино мне говорил

Идём тратить все

Может быть когда-нибудь мы будем вспоминать все это

Наши приключения

Наши самолеты в лето

Я закрываю глаза

Я отправляюсь туда

Где шумит океана волшебная бирюза

Где тогда мне сказал

Может немного повременим

Хватит бороться со временем

Его ход не остановим

Давай заблаговременно

Договоримся

Что не будем о прошлом жалеть и страдать

Договоримся

Что мы будем себя вспоминать

Только на позитивной волне

Только в радостном ярком ключе

Что присел на плече, луче

На Оушен Драйве и Саус Биче

На Санта Монике или вообще

Где-то в Аркадии

Нас волны музыки гладили

А мы уставшие за день падали

На чистые белые простыни

Нам было порою не просто так

Но эти моменты нам посланы

Чтобы сказать

Может быть когда-нибудь мы будем вспоминать все это

Наши приключения

Наши самолеты в лето

Я закрываю глаза

Я отправляюсь туда

Где шумит океана волшебная бирюза

Где тогда мне сказал

Может быть когда-нибудь мы будем вспоминать все это

Наши приключения

Наши самолеты в лето