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Александр Педан спас серфера-иностранца

К всемирному дню серфера телеведущий вспомнил историю из свой жизни, которая чудом не закончилась трагедией.

20 июня 2020, 00:46
Александр Педан
Александр Педан / Пресс-служба

Накануне Дня серфера ведущий реалити Эксы и судья шоу Хто зверху?, которые снимает Новый канал, вспомнил, как сохранил жизнь французу-серферу.

Несколько лет назад одному серферу из Парижа чрезвычайно повезло – его спас Александр Педан. Парень отдыхал в городе Биарриц на юго-западе Франции. Там же в тот момент находился и телеведущий вместе с друзьями.

"Парень катался на доске. И у него оторвало лиш. Это такая веревка вокруг ноги, которая скрепляет серфера с доской. Парня начало затягивать в океан. А он еще испугался и начал грести по направлению берега, но против течения. А это невозможно. Победить океан нереально", – рассказал Александр Педан Главреду.

Увидев это, судья Хто зверху? – известного шоу, которое показывает Новый канал, – бросил все и поплыл серферу на помощь, несмотря на течение и волны.

"Я подплыл, когда парень уже начал тонуть – то погружался под воду, то всплывал. Он ухватился за мой серф, и мы поплыли к берегу. Там он сказал, что я спас ему жизнь. И это была не просто какая-то громкая фраза, а правда", – говорит Александр Педан.

Александр Педан
Александр Педан спас серфенгиста / Пресс-служба

Ведущий Нового канала признается, серфинг – один из самых тяжелых видов спорта из тех, которыми ему когда-либо приходилось заниматься. И он нуждается в постоянной отработке навыков. Сам же Александр Педан катается на серфе около десяти лет, и это не предел, он успешно испробовал и другие водные виды передвижения и развлечения.

Как известно, День серфера принято праздновать каждую третью субботу июня. В 2020 году День серфера попал на 20 июня.

Если вы не готовы отмечать День серфера, то можно сходить в бассейн. Но стоит соблюдать правила безопасности для общественных бассейнов.

Александр Педан Новый канал серфинг новости шоу бизнеса праздник
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