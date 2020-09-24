"Я хотел стать геем": Дима Коляденко откровенно рассказал про ориентацию

Дима Коляденко / Главред

Украинский шоумен и певец Дима Коляденко дал откровенные ответы на самые щекотливые вопросы в откровенном разговоре на шоу Неймовірна правда про зірок на СТБ.

Известный шоумен Дмитрий Коляденко без стеснения прокомментировал самые запрашиваемые в Сети вопросы о себе.

Мы подобрали ТОП-5 самых интригующих вопросов Диме Коляденко, на которые он давал ответы.

Запрос "Дмитрий Коляденко – гей"

"Я хотел стать геем, но женщины победили, потому что я больше люблю женщин", - признался он.

Запрос "Дмитрий Коляденко похудел, занимаясь сексом"

"В 14 лет я поступил в театральный вуз города Днепропетровска, я был полным. Как-то моя первая девушка попросила меня принести ей валидол, голова болела ночью, и она меня в койку уложила (улыбается). У меня теперь валидол по жизни с собой, даже сейчас есть в кармане", - признался он, и добавил, что сексом занимается каждый день.

"Занимаюсь сексом каждый день. Я себя не хвалю, - добавил он. -Понял, что это рецепт для похудения. Надо чаще заниматься сексом, и тогда ты будешь худой, красивый, молодой".

Запрос "Дмитрий Коляденко получил дорогой подарок от Ирины Билык"

"Билычка всем говорила, что мне машину подарила. Не подарила, она мне дала деньги на первый взнос. Я шесть лет ходил в банк, носил каждый месяц взнос за машину", - отрезал он.

Запрос "Билык: Коляденко резал картины и хватал меня за волосы"

"Ревность меня погубила – это правда. Моя ревность ужасна! Я не доверял, контролировал, залазил в телефоны, рушил, громил, я уже был злой, как волк в клетке. Я рушил рестораны, бил посуду, резал картины Гапчинской, резал Билычке платья. Вел себя как сумасшедший идиот", - неожиданно признался Коляденко.

Запрос "Дмитрий Коляденко поднимал руку на Ирину Билык"

"Никогда не бил Билык, никогда. Недавно Билычка сказала в каком-то интервью, что Дима меня бил. Я ей перезваниваю и говорю: "Слушай, а давай вспомним. Ты чего на меня наклепы делаешь? Я тебя никогда не бил! Я рушил твою квартиру – это правда. Выбрасывал с 13 этажа диван – это правда. Но никогда не поднимал на тебя руку", - рассказывает Коляденко.

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Напомним, все новые выпуски шоу Неймовірна правда про зірок выходят на СТБ по субботам в 9-30.