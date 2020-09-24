"Я хотел стать геем": Дима Коляденко откровенно рассказал про ориентацию

Украинский певец Дима Коляденко откровенно рассказал, сколько он занимается сексом, кого он предпочитает, и правда ли, что Ирина Билык подарила ему авто.
Украинский шоумен и певец Дима Коляденко дал откровенные ответы на самые щекотливые вопросы в откровенном разговоре на шоу Неймовірна правда про зірок на СТБ.
Известный шоумен Дмитрий Коляденко без стеснения прокомментировал самые запрашиваемые в Сети вопросы о себе.
Мы подобрали ТОП-5 самых интригующих вопросов Диме Коляденко, на которые он давал ответы.
- Запрос "Дмитрий Коляденко – гей"
"Я хотел стать геем, но женщины победили, потому что я больше люблю женщин", - признался он.
- Запрос "Дмитрий Коляденко похудел, занимаясь сексом"
"В 14 лет я поступил в театральный вуз города Днепропетровска, я был полным. Как-то моя первая девушка попросила меня принести ей валидол, голова болела ночью, и она меня в койку уложила (улыбается). У меня теперь валидол по жизни с собой, даже сейчас есть в кармане", - признался он, и добавил, что сексом занимается каждый день.
"Занимаюсь сексом каждый день. Я себя не хвалю, - добавил он. -Понял, что это рецепт для похудения. Надо чаще заниматься сексом, и тогда ты будешь худой, красивый, молодой".
- Запрос "Дмитрий Коляденко получил дорогой подарок от Ирины Билык"
"Билычка всем говорила, что мне машину подарила. Не подарила, она мне дала деньги на первый взнос. Я шесть лет ходил в банк, носил каждый месяц взнос за машину", - отрезал он.
- Запрос "Билык: Коляденко резал картины и хватал меня за волосы"
"Ревность меня погубила – это правда. Моя ревность ужасна! Я не доверял, контролировал, залазил в телефоны, рушил, громил, я уже был злой, как волк в клетке. Я рушил рестораны, бил посуду, резал картины Гапчинской, резал Билычке платья. Вел себя как сумасшедший идиот", - неожиданно признался Коляденко.
- Запрос "Дмитрий Коляденко поднимал руку на Ирину Билык"
"Никогда не бил Билык, никогда. Недавно Билычка сказала в каком-то интервью, что Дима меня бил. Я ей перезваниваю и говорю: "Слушай, а давай вспомним. Ты чего на меня наклепы делаешь? Я тебя никогда не бил! Я рушил твою квартиру – это правда. Выбрасывал с 13 этажа диван – это правда. Но никогда не поднимал на тебя руку", - рассказывает Коляденко.
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Напомним, все новые выпуски шоу Неймовірна правда про зірок выходят на СТБ по субботам в 9-30.