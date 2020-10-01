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Яна Клочкова заинтриговала признанием о плавании

1 октября 2020, 22:54

Знаменитая украинская спортсменка Яна Клочкова доходчиво объяснила смысл занятий спортом и раскрыла тайну про плавание как спорт.

Яна Клочкова
Яна Клочкова / Новый канал

Олимпийская чемпионка Яна Клочкова может часами рассказывать о своей любимой стихии. И конечно, убеждать, что плавание - это лучший вид спорта.

Спортсменка поощряет любую активность, главное, чтобы вы выбрали занятие по душе. За кулисами шоу "Кто сверху?", которое показывает Новый канал, девушка объяснила, почему так важно заниматься спортом.

"Регулярные занятия вас дисциплинируют, - говорит девушка. - Физическая нагрузка всегда улучшает настроение. Самое главное, спорт увеличивает продолжительность жизни. А еще физически крепкие люди выглядят более привлекательно для противоположного пола".

Кстати, спортсменка говорит, что знает, почему большинство людей не занимаются плаванием.Читайте такжеДаниэль Салем раскрыл 3 правила достижения целей

"Нетрудно заметить, что на суше мы проводим очень много времени", - с улыбкой говорит Яна.

Яна Клочкова
Яна Клочкова / Новый канал

Однако есть один секрет о плавании.

"Но водная среда - удивительная. Чтобы человек почувствовал себя в ней комфортно - нужно преодолеть внутренний страх. Тогда вы сможете понять, как правильно плавать под водой. Отличным толчком станет желание увидеть всю красоту подводного мира. Море, океан и даже озера поражают красочностью своего дна. Это особый мир, который обладает уникальной красотой. Увидеть красоту подводного мира - отличная мотивация", - добавила она.

Напомним, что шоу "Кто сверху?" выходит на Новом канале по четвергам в 19-00.

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