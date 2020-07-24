Ревизор обнаружил самую грязную кухню за все время проекта

Ревизор 2020 / Новый канал

В первом выпуске проекта Ревизор 2020 на Новом канале, телеведущая Юлия Панкова начала свою охоту на недобросовестных рестораторов Харькова.

Она обнаружила самый грязный ресторан за всю программу.

Еще до ревизии Панкова заказала доставку еды из ресторана азиатской кухни Tuk tuk. Блюда привезли на 15 минут позже. Лапша была теплой, но слипшейся. Ведущая не решилась ее попробовать, а отправилась на ревизию в заведение в котором готовили заказ.

"Tuk tuk - крупнейшая сеть поставок азиатской кухни в Харькове. Ежедневно они кормят тысячи горожан. Заведение находится в одном из торговых центров. Мне очень хотелось попасть на их кухню", - говорит Юля.

Мясо в ресторане размораживалось в пакетах и ​​воде. Грязные яйца стояли у чистой посуды. В холодильнике "соседи" сырого мяса - десерты.Читайте такжеРевизор с Панковой 2020 - что показали в первом выпуске 20-07-2020

"А хуже всего было на поверхностях. Впервые мой люминометр, который определяет степень загрязненности поверхностей, установил антирекорд. Только представьте, при норме 30 единиц он показал больше 9000!", - говорит девушка.

И неудивительно, что на табло были такие цифры. Ведь здесь повара дезинфицируют поверхности жидкостью для стекла.

"Я была поражена такой небрежности работников. Решила провести эксперимент и попросила, чтобы они помыли этим средством поверхность.

Ревизор 2020 / Новый канал

Затем еще раз ее проверила. Люминометр показал более 3 тысяч единиц. Ожидаемо, ведь эта жидкость не дезинфицирует", - говорит Юля.

После ревизии Юля продегустировали блюда. По ее словам, они были вкусные. Учитывая все недостатки, заведение отметки Ревизора не получил.

Ревизор 2020 выпуск в Харькове на ютубе:

Новый Ревизор с Юлией Панковой выходит по понедельникам в 19:00 на Новом канале.