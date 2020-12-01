Юлия Панкова перечислила полезные свойства мандаринов

Мандарины / Pixabay

С началом декабря люди покупают мандарины - как символ новогодних праздников. Но не все знают, что они символизирует не только праздники не за горами. Мандарин ассоциируется с Новым годом и Рождеством, но он не только вкусный и ароматный, но и очень-очень полезный.

И дело не только в его витаминах и веселом цвете, который дарит радость зимой. Обо всех его полезных свойствах Главреду рассказала ведущая программы Ревизор, кулинар и гастро-, тревел- блогер Юлия Панкова.

"Прежде всего, мандарины укрепляют наш иммунитет и насыщают организм витаминами, - говорит ведущая. - А еще помогают при лечении простудных заболеваний. Благодаря высокому содержанию феноликовой аминокислоты, они действуют, как противоотечное средство и очищают легкие от слизи. Для этого необходимо каждое утро выпивать стакан мандаринового фреша".

Юлия Панкова / Instagram

Фрукт считают замечательным антидепрессантом. Ведь он за считанные минуты помогает снять нервное напряжение и поднять настроение.

"Мандарины богаты витамином С, В1, В2, Р, К, D, А, - говорит Юля. - А еще они повышают аппетит и нормализуют пищеварительный процесс".

Кроме того, телеведущая говорит, что эфирное масло мандарина - уникальное косметическое средство.

Однако, не стоит забывать, что есть и опасные свойствау мандаринов, с которыми стоит ознакомиться.