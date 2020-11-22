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Юлия Панкова раскрыла полезные свойства калины

22 ноября 2020, 21:07

У символа Украины - калины есть масса полезных свойств, и кроме влияния на давления, она помогает организму еще во многих ситуациях. Что нужно знать о калине - читай Главред.

Калина
Калина / Pixabay

Полезные свойства калины настолько огромны, что она может составить серьезную конкуренцию другим полезным ягодам. Употребление ее ягод может быть полезно не только для стабилизации артериального давления, но также, чтобы не заболеть гриппом или острыми респираторными инфекциями. Не будем отрицать, что это актуально в холодное время суток. Ведущая программы Ревизор, который показывает Новый канал, кулинар Юлия Панкова рассказалада для Главреда о полезных свойствах калины.

"Ягоды ценят за высокое содержание витамина С, - говорит ведущая.Читайте такжеГастро-блогер Юлия Панкова назвала фрукт от стресса и для здоровой кожи - Кстати, одну ягодку приравнивают к витаминного драже аскорбиновой кислоты. Чай, заваренный из калины, отлично борется с простудой. Даже для простой профилактики и обновления крови можно съедать время от времени горсть калины".

По словам Юли, ягоды также способствуют улучшению настроения и нормализуют сон.

"При сильном кашле и хриплым голосом неизменным средством является применение калинового отвара с медом, - говорит Юля. - Отвар из семян используют при несварении желудка. Настой из ягод, цветов и листьев применяют для полоскания горла при ангинах".

Юлия Панкова
Юлия Панкова / Новый канал

Приготовить отвар не сложно. Нужно ягоды, семена, цветы или листья залить стаканом кипятка. Затем настаивать 15 минут, после чего следует процедить.

Однако самостоятельно принимать калину опасно - она способна понижать артериальное давление. Обязательно советуйтесь с врачами.

Калина новости шоу бизнеса Новый канал Юлия Панкова
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