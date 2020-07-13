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Юлия Панкова упала в озеро

Украинская телеведущая и журналистка Юлия Панкова рассказала, как она смачно плюхнулась в воду во время рыбалки.

13 июля 2020, 18:40
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Украинская телеведущая Юлия Панкова, которая славится своими гастро и туристическим блогом, рассказала, как она "очень удачно" порыбачила.

Ежегодно во второе воскресенье июля отмечается День рыбака. В этот день заядлые рыбаки-любители съезжаются к водоемам и соревнуются в ловле рыбы, а затем варят на костре уху. По случаю этого праздника ведущая программы Ревизор, которую показывает Новый канал, кулинар Юлия Панкова поделилась детскими воспоминаниями о рыбалке.

"Очень люблю проводить время со своим отцом. Мы можем общаться часами и это всегда душевно и вдохновенно", – рассказывает ведущая Главреду.

Юля говорит, что ее папа увлекается охотой и рыбалкой. И он мечтал, чтобы в семье кто-то продолжил его дело.Читайте такжеКак выбрать хороший ресторан - ТОП-8 советов Ревизора Юлии Панковой

"В детстве хотела доказать отцу, что могу научиться хорошо рыбачить и охотиться. Ездила с ним на зайцев и карпа", – рассказывает девушка.

Юлия Панкова и отец
Юлия Панкова и отец / Пресс-служба

Ведущая признается, что так и не научилась ни того, ни другого.

"Зато остались яркие воспоминания. Никогда не забуду, как я сидела и ждала, когда же начнет клевать рыба. Признаюсь, что это замечательная медитация – смотреть на поплавок и успокаиваться. Однажды карп начал так клевать, что дернул мою удочку и я упала в озеро. Отец сначала достал меня из воды, а потом долго искал удочку. Вот такая история", – с улыбкой вспоминает Юля.

Напомним, 20 июля состоится премьера нового сезона проекта Ревизор на Новом канале. Смотреть можно будет на ТВ, а обзор и видео можно будет увидеть на Главреде.

Ревизор 11 сезон онлайн Ревизор Юлия Панкова
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