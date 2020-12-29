Жена украинского телеведущего попала в больницу и обвиняет мужа

Юлия Леус / instagram.com/yla__yla

Жена Андрея Джеджулы легла на сохранение, и публично обвинила своего мужа в том, что он спровоцировал ее плохое самочувствие. Об этом девушка написала в Инстаграм и в сториз.

В понедельник, 28 сентября, модель показала фото с больничной палаты, где она лежит под капельницами. Звезда сообщила о том, что из-за сильного стресса ее самочувствие ухудшилось, и поэтому она может потерять ребенка.

Уже сегодня, 29 сентября, Юлия Леус обнародовала сообщение, в котором поблагодарила поклонников за поддержку. Также она написала, что рада, что может не держать в себе обиду.

"Хочу поблагодарить всех вас. Вы невероятные, сколько в мире добрых и справедливых людей, я наверное отвыкла от этого. Спасибо огромное, за вашу мощнейшую поддержку, мне ее не хватало последних 7 месяцев и я рада что смогла поделиться и не держать в себе эту обиду...", - говорит девушка.

Она заинтриговала подробностями о том, почему попала на сохранение.

Юлия Леус / Instagram

"Спрашивали меня, он дева, мстить будет? Конечно будет, как и всем остальным всегда мстил, обливал грязью, а я дурочка тоже сначала верила, мне все равно, пусть поливает и утонит в своей лжи!!! Для меня сейчас самое главное, здоровье моей малышки, которое он вчера подубил, про себя молчу! Я со вчера ещё не спала, пыталась, но не смогла, а с 6 утра уже пошли все анализы и только вот опять положили под капельницу!!! Показатели пока не очень, боли не прошли, но сказали что исправимо. Малышка весит уже 2100, и я увидела уже ее лицо. Могу сегодня опять выйти в эфир или поговорим тут, как хотите?", - написала она.

Девушка в сториз показала, как больнице, где она лежит, и что к ней в гости ходят подруги.

Андрей Джеджула пока ничего не ответил. Но отметил, что проведет инстаграм-эфир, где ответит на вопросы подписчиков.