Звезда Квартала показала свой "пончик" крупным планом

Валерия Товстолес / Instagram

Звезда Женского квартала и проектов студии Квартал 95 Валерия Товстолес похвасталась соблазнительной фигурой в Instagram.

Валерия Товстолес показала сочную фигуру на фото с кругом для плаванья.

"Последние деньки лета, снова с Жуковской-Кияшко, считаю теперь это нашей традицией. Оля как всегда не купается, а я наоборот пробую все девайсы на пляже. Вот сегодня этот пончик и мой пончик. Потом бегу на радио, а вечером на Лигу Смеха. Все вам покажу в стори, так что лайкайте меня и пишите комплименты . А что вы делаете в конце августа?", - обратилась она к поклонникам.

На фото актриса позирует в бассейне с огромным надувным кругом-пончиком, продемонстрировав все достоинства своей стройной фигуры.

Валерия Товстолес / Instagram

"Это, как называет Потап, "Пончик на лицо", "Пошла жара", - пишут в комментариях.

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