Звезда Marvel обнажилась для выборов в США

Зои Кравиц / Instagram

В США надвигаются выборы и все звезды активно призывают американцев выполнить гражданский долг, и прийти проголосовать за своего кандидата. Актриса звезда сериала Большая маленькая ложь, фильма Дивиргент и мультика Человек-паук Зои Белла Кравиц обнажилась, чтобы привлечь внимание соотечественников к выборам.

Подруга и фотограф Зои Кравиц, Зои Гроссман показала интимные фото с подругой, которых ранее не было в сети в своем Instagram, и призвала идти на выборы.

"Теперь, когда мы с Зои Изабеллой Кравиц привлекли ваше внимание, давайте ГОЛОСОВАТЬ! Это самые важные выборы в нашей жизни. Давайте предпримем необходимые шаги для достижения такого будущего, которого мы хотим. Давайте проголосуем так, чтобы постепенно, со временем, мы могли начать видеть те ценности и мораль в нашей стране, которые поддерживают равенство, щедрость, сочувствие и защиту нашей планеты",- заявила она.

На фото Зои Кравиц позирует полностью голая, только в шляпке и с бархоткой. Она полусогнула одну ногу и подняла руку, чтобы прикрыть самые интимные места, но скудный наряд не прикрывает ее молодую грудь.

Фото черно-белое, но Зои Кравиц выглядит потрясающе, и они с подругой действительно привлекли внимание - снимок набрал почти вдвое больше лайков, чем обычно фото у Зои Гроссман на странице.

Зои Кравиц / Instagram

Напомним, что в ноябре проходят выборы президента США, где вызов действующему президенту Дональбу Трампу бросил Джо Байден.