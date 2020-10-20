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Звезда Marvel обнажилась для выборов в США

20 октября 2020, 03:48

Американская актриса Зои Изабелла Кравиц показала все свои женские достонства на интимном фото.

Зои Кравиц
Зои Кравиц / Instagram

В США надвигаются выборы и все звезды активно призывают американцев выполнить гражданский долг, и прийти проголосовать за своего кандидата. Актриса звезда сериала Большая маленькая ложь, фильма Дивиргент и мультика Человек-паук Зои Белла Кравиц обнажилась, чтобы привлечь внимание соотечественников к выборам.

Подруга и фотограф Зои Кравиц, Зои Гроссман показала интимные фото с подругой, которых ранее не было в сети в своем Instagram, и призвала идти на выборы.

"Теперь, когда мы с Зои Изабеллой Кравиц привлекли ваше внимание, давайте ГОЛОСОВАТЬ! Это самые важные выборы в нашей жизни. Давайте предпримем необходимые шаги для достижения такого будущего, которого мы хотим. Давайте проголосуем так, чтобы постепенно, со временем, мы могли начать видеть те ценности и мораль в нашей стране, которые поддерживают равенство, щедрость, сочувствие и защиту нашей планеты",- заявила она.

На фото Зои Кравиц позирует полностью голая, только в шляпке и с бархоткой. Она полусогнула одну ногу и подняла руку, чтобы прикрыть самые интимные места, но скудный наряд не прикрывает ее молодую грудь.

Фото черно-белое, но Зои Кравиц выглядит потрясающе, и они с подругой действительно привлекли внимание - снимок набрал почти вдвое больше лайков, чем обычно фото у Зои Гроссман на странице.

Зои Кравиц
Зои Кравиц / Instagram

Напомним, что в ноябре проходят выборы президента США, где вызов действующему президенту Дональбу Трампу бросил Джо Байден.

Зои Кравиц новости шоу бизнеса
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