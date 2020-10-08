Звезду реалити избили и вываляли в грязи из-за его девушки

Кохання на виживання 2020 / Новый канал

Молодые супруги Артем и Катя недавно поженились, но в их отношениях не было места романтике – только бытовые проблемы. Девушке не нравилось, что из-за лени мужа ей приходится тащить семью на себе. Катя мечтала чувствовать себя, как за каменной стеной. И ведущий Кохання на виживання, которое показывает Новый канал, Олег Кензов дал девушке шанс,

"На очередном испытании Артем мог показать жене свою силу, – говорит Кензов. – По условиям третьего конкурса, Катя должна была ответить на вопросы о привычках и увлечениях своего любимого. За каждую ошибку супруги Артему приходилось драться на палках, стоя над ямой, полной грязи".

Первые раунды он выдержал стойко, сбрасывая своих соперников.Читайте такжеТелеведущая едва сбежала из наркопритона и от продажных копов

"Перуанцы думали, что приехал щупленький парнишка из Украины. И не ожидали, что он их перемесит, как комбайн пшеницу", – радовалась Катя.

А потом что-то пошло не так.

"Солнце в голову напекло, да и устал я махать этой палкой, – вспоминает парень. – Меня столкнули в яму. Там так воняло! Подозреваю, что это была не только грязь. Но надо искать во всем плюсы, когда бы я еще искупался в какашках?"

Из-за того, что Катя плохо знала внутренний мир супруга, Артема хорошенько поколотили, да еще и изваляли в яме, которая больше походит на выгребную. Пара провалила испытание, но как это все отразится на их отношениях - можно посмотреть в шоу. Кохання на виживання показывает Новый канал по вторникам в 19-00. Также новые выпуски можно смотреть на ютуб и на сайте телепортал.