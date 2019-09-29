Удар стихии: в Украине объявили штормовое предупреждение

Ухудшение погодных условий произойдет преимущественно в западных областях Украины.
В понедельник, 30 сентября, в Украине объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщает Украинский гидрометцентр, ухудшение погоды произойдет преимущественно в западных областях Украины.
"30 сентября в западных областях порывы ветра 15−20 м/с, на высокогорье Карпат 25−30 м/с. 29 сентября — 2 октября в южной части, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", — подчеркнули синоптики.
Напомним, ранее синоптик рассказал о погоде до конца осени.