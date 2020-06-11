Погода в Украине завтра: ряду областей спрогнозированы грозы, град и шквалы

В пятницу Карпатам грозят значительные дожди, предупредили синоптики.
Погода в Украине в пятницу, 12 июня, в некоторых областях будет неблагоприятной – прогнозируются грозы, возможны град и шквалы.
Непогода грозит западным и южным регионам, а также Винницкой области, сообщили в Украинском гидрометцентре.
Синоптики добавили, что в Карпатах местами возможны значительные дожди.
"…12 июня в западных областях, днем также и в Винницкой области и в южной части, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с…", – предупредили в Гидрометцентре.
Погода на завтра в Украине – в каких регионах ожидаются грозы:
- Ровенская область;
- Волынская область;
- Львовская область;
- Тернопольская область;
- Ивано-Франковская область;
- Хмельницкая область;
- Закарпатская область;
- Черновицкая область;
- Хмельницкая область;
- Винницкая область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Херсонская область;
- Запорожская область.
Также днем дождь ожидается в захваченном Россией Крыму, возможна гроза.
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Ранее в Укргидрометцентре составили прогноз погоды для Киева. Синоптики поделились, что 11-12 июня в столице будет очень жарко и сухо, 13 числа температура немного снизится, а 14-го погода резко изменится.