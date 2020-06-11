Погода в Украине завтра: ряду областей спрогнозированы грозы, град и шквалы

В ряде областей Украины в пятницу ожидаются грозы / Reuters

Погода в Украине в пятницу, 12 июня, в некоторых областях будет неблагоприятной – прогнозируются грозы, возможны град и шквалы.

Непогода грозит западным и южным регионам, а также Винницкой области, сообщили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики добавили, что в Карпатах местами возможны значительные дожди.

"…12 июня в западных областях, днем также и в Винницкой области и в южной части, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с…", – предупредили в Гидрометцентре.

Погода на завтра в Украине – в каких регионах ожидаются грозы:

Ровенская область;

Волынская область;

Львовская область;

Тернопольская область;

Ивано-Франковская область;

Хмельницкая область;

Закарпатская область;

Черновицкая область;

Хмельницкая область;

Винницкая область;

Николаевская область;

Одесская область;

Херсонская область;

Запорожская область.

Также днем дождь ожидается в захваченном Россией Крыму, возможна гроза.

Читайте такжеКаким будет лето 2020: синоптик дал подробный прогноз на три месяцаПо данным Укргидрометцентра, в пятницу днем в нашей стране максимальная температура прогнозируется +35 – сильная жара светит Харьковской и Луганской области.

В ряде областей Украины в пятницу ожидаются грозы / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее в Укргидрометцентре составили прогноз погоды для Киева. Синоптики поделились, что 11-12 июня в столице будет очень жарко и сухо, 13 числа температура немного снизится, а 14-го погода резко изменится.