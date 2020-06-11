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Погода в Украине завтра: ряду областей спрогнозированы грозы, град и шквалы

11 июня 2020, 18:27

В пятницу Карпатам грозят значительные дожди, предупредили синоптики.

В пятницу в ряде областей Украины ожидаются грозы – 12 июня погода
В ряде областей Украины в пятницу ожидаются грозы / Reuters

Погода в Украине в пятницу, 12 июня, в некоторых областях будет неблагоприятной – прогнозируются грозы, возможны град и шквалы.

Непогода грозит западным и южным регионам, а также Винницкой области, сообщили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики добавили, что в Карпатах местами возможны значительные дожди.

"…12 июня в западных областях, днем также и в Винницкой области и в южной части, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с…", – предупредили в Гидрометцентре.

Погода на завтра в Украине – в каких регионах ожидаются грозы:

  • Ровенская область;
  • Волынская область;
  • Львовская область;
  • Тернопольская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Хмельницкая область;
  • Закарпатская область;
  • Черновицкая область;
  • Хмельницкая область;
  • Винницкая область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Херсонская область;
  • Запорожская область.

Также днем дождь ожидается в захваченном Россией Крыму, возможна гроза.

Читайте такжеКаким будет лето 2020: синоптик дал подробный прогноз на три месяцаПо данным Укргидрометцентра, в пятницу днем в нашей стране максимальная температура прогнозируется +35 – сильная жара светит Харьковской и Луганской области.

В пятницу в ряде областей Украины ожидаются грозы – 12 июня погода
В ряде областей Украины в пятницу ожидаются грозы / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее в Укргидрометцентре составили прогноз погоды для Киева. Синоптики поделились, что 11-12 июня в столице будет очень жарко и сухо, 13 числа температура немного снизится, а 14-го погода резко изменится.

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