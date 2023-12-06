Буря затягивается: в Украине почти неделю будет бушевать геомагнитный шторм

В Украине 7 декабря могут произойти новые вспышки на Солнце, что может повлиять на самочувствие человека.

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В Украине затягивается магнитная буря / фото: pexels

Украину накрыла сильная магнитная буря. Этот геомагнитный шторм продлится дольше, чем ожидалось. Об этом сообщает meteoagent.

Согласно графику магнитная буря ворвалась в страну еще 3 декабря. Тогда ее мощность была на уровне 5-ти баллов. На следующий день мощность бури выросла до почти 7-ми баллов.

5 декабря мощность бури уменьшилась до 5-ти. Ожидается, что 6-8 декабря геомагнитный шторм будет на уровне 4 баллов, после чего опустится до минимума.

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После этого страну накроет новая магнитная буря. Она ворвется в Украину уже 12 декабря, а ее мощность будет на уровне почти 5-ти баллов.

В Украине затягивается магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошли 17 вспышек класса С и М. Специалисты считают, что 7 декабря могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 40%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 59 солнечных пятен.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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