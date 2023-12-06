Буря затягивается: в Украине почти неделю будет бушевать геомагнитный шторм

Украину накрыла сильная магнитная буря. Этот геомагнитный шторм продлится дольше, чем ожидалось. Об этом сообщает meteoagent.
Согласно графику магнитная буря ворвалась в страну еще 3 декабря. Тогда ее мощность была на уровне 5-ти баллов. На следующий день мощность бури выросла до почти 7-ми баллов.
5 декабря мощность бури уменьшилась до 5-ти. Ожидается, что 6-8 декабря геомагнитный шторм будет на уровне 4 баллов, после чего опустится до минимума.
После этого страну накроет новая магнитная буря. Она ворвется в Украину уже 12 декабря, а ее мощность будет на уровне почти 5-ти баллов.
По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошли 17 вспышек класса С и М. Специалисты считают, что 7 декабря могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 40%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%.
Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 59 солнечных пятен.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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