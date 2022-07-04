Дикая жара +40º: украинцы узнали сроки нового пекла

Середина лета в Украине характеризуется жаркой погодой. В отдельных регионах страны уже фиксируют рекордные температурные показатели.

На Закарпатье несколько дней температура поднимается до +40 градусов. Местные говорят, такого палящего солнца в первой половине лета не помнят. Осадков в области не было уже около двух месяцев, сообщает ТСН.

Отмечается, что из-за аномальной жары закарпатцы пытаются лишний раз не выходить из дома. А кто оказался на улице - не выдерживает и охлаждается прямо в фонтанах посреди города.

"Страшно жарко. Спасаемся, лично я использую обычную воду и очень много лимона. Это единственное средство, которое меня спасает от такой жары", – говорит прохожий.

Ситуацию усугубляет еще и отсутствие осадков. Дождя в Закарпатье не было уже почти два месяца. Земля трескается от жары, а водоемы пересыхают, так что поля и огороды просто нечем поливать. Люди говорят, с нетерпением ждут ливня. А пока нет, спасаются у воды.

Прогноз новой жары

Отметим, что вскоре в Украине прогнозируется повышение температурных показателей выше +35 градусов сразу в нескольких областях.

В частности, аномальную жару стоит ожидать на юге Украины. Об этом говорится в прогнозных показателях погодного радара Ventusky.

Согласно показателей радара погоды, температуру +36 градусов можно ожидать на Юге Украины 8 июля.

/ ventusky.com

Ранее сообщалось о том, что в Украине вскоре ожидается повышение температурных показателей.

Синоптики не исключают, что температура воздуха может подняться выше 30 градусов тепла.

Читайте еще: