Киеву насулили почти +20: названа дата

В Киеве скоро ожидается +18 / Reuters

Погода в Киеве завтра – в среду, 21 октября, прогнозируется сухая, максимальная дневная температура ожидается +13 градусов.

В четверг, 22 октября, днем в столице подскочит температура – спрогнозировано до +18, сообщили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики добавили, что в среду и в четверг в Киеве не ожидаются осадки.

Погода – Киев 21 октября 2020 года:

Ночью +3…+5, без осадков;

Днем +11…+13, без осадков.

В Киеве скоро ожидается +18 / Скриншот с meteo.gov.ua

Погода – Киев 22 октября 2020 года:

Ночью +6…+8, без осадков;

Днем +16…+18, без осадков.

В Киеве скоро ожидается +18 / Скриншот с meteo.gov.ua

Синоптик Наталия Диденко составила прогноз погоды для Киева на 21 октября и поделилась прогнозом на своей странице в Facebook.

Эксперт сообщила, что ближайшей ночью ожидается +2…+5, а днем – около +12.