Киеву насулили почти +20: названа дата

Прогноз погоды для Киева на ближайшие дни сухой, скоро ожидается резкий скачок температуры.
Погода в Киеве завтра – в среду, 21 октября, прогнозируется сухая, максимальная дневная температура ожидается +13 градусов.
В четверг, 22 октября, днем в столице подскочит температура – спрогнозировано до +18, сообщили в Украинском гидрометцентре.
Синоптики добавили, что в среду и в четверг в Киеве не ожидаются осадки.
Погода – Киев 21 октября 2020 года:
- Ночью +3…+5, без осадков;
- Днем +11…+13, без осадков.
Погода – Киев 22 октября 2020 года:
- Ночью +6…+8, без осадков;
- Днем +16…+18, без осадков.
Синоптик Наталия Диденко составила прогноз погоды для Киева на 21 октября и поделилась прогнозом на своей странице в Facebook.
Эксперт сообщила, что ближайшей ночью ожидается +2…+5, а днем – около +12.
- Напомним, в конце прошлой недели – 17 октября – в Киеве был ливень.
- Из-за непогоды в столице затопило ряд улиц, машины "плавали", а трамваи останавливались.
Автор: Екатерина Присяжнюк