Когда Украину накроет снег: стала известна дата сильного похолодания

Вы узнаете:
- Когда в Украине будет похолодание и будет падать снег
- Где перед похолоданием температура поднимется до +15 градусов
Погода в Украине скоро станет намного холоднее. Похолодание ожидается с четверга, 21 ноября.
Начиная с этого дня атмосферные фронты принесут сложную погоду с дождями, снегом, налипанием мокрого снега и сильным ветром. О похолодании сообщила синоптик Наталья Диденко.
В то же время она рассказала, что перед похолоданием ожидается скачок тепла. Так, 19 ноября в Украине местами температура будет подниматься до +14 градусов, а 20 ноября - до +15.
"Завтра, 19 ноября, в День украинской гидрометслужбы, будет без осадков, +4...+7 градусов, на юге +7...+12, в Крыму до +14 градусов. 20 ноября осадки начнутся только на западе Украины, однако ожидается скачок тепла до +8...+15 градусов. Исключение - запад и северо-восток, +7...+9 градусов", - рассказала синоптик.
Погода в Киеве 19 ноября
В Киеве 19 ноября ожидается погода без осадков. Днем температура воздуха будет держаться на уровне до +7 градусов, а 20 ноября - до +11 градусов.
"Осложнение погоды в столице ожидается с 21 ноября - дождь с переходом в снег, налипание мокрого снега, штормовой ветер, похолодание", - добавила Диденко.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что в Украине будет - 6 мороза и дождь - синоптики прогнозируют внезапное ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о том, что во многих областях Украины будут сильные порывы ветра.
Также ранее сообщалось, что в Украину идет сильное похолодание - будут мощный ветер, снег и мороз. Во многих областях Украины в течение недели резко снизится температура воздуха и будут сильные осадки.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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