Когда Украину накроет снег: стала известна дата сильного похолодания

Перед похолоданием ожидается скачок тепла, в некоторых областях температура воздуха будет подниматься даже до +15 градусов.

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Погода в Украине - когда Украину накроет снег/ УНИАН

Вы узнаете:

Когда в Украине будет похолодание и будет падать снег

Где перед похолоданием температура поднимется до +15 градусов

Погода в Украине скоро станет намного холоднее. Похолодание ожидается с четверга, 21 ноября.

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Начиная с этого дня атмосферные фронты принесут сложную погоду с дождями, снегом, налипанием мокрого снега и сильным ветром. О похолодании сообщила синоптик Наталья Диденко.

В то же время она рассказала, что перед похолоданием ожидается скачок тепла. Так, 19 ноября в Украине местами температура будет подниматься до +14 градусов, а 20 ноября - до +15.

"Завтра, 19 ноября, в День украинской гидрометслужбы, будет без осадков, +4...+7 градусов, на юге +7...+12, в Крыму до +14 градусов. 20 ноября осадки начнутся только на западе Украины, однако ожидается скачок тепла до +8...+15 градусов. Исключение - запад и северо-восток, +7...+9 градусов", - рассказала синоптик.

Погода в Украине 21 ноября/ windy.com

Погода в Киеве 19 ноября

В Киеве 19 ноября ожидается погода без осадков. Днем температура воздуха будет держаться на уровне до +7 градусов, а 20 ноября - до +11 градусов.

"Осложнение погоды в столице ожидается с 21 ноября - дождь с переходом в снег, налипание мокрого снега, штормовой ветер, похолодание", - добавила Диденко.

Погода в Украине 19 ноября/ windy.com

Погода в Киеве не две недели/ meteoprog

Что известно о Наталье Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что в Украине будет - 6 мороза и дождь - синоптики прогнозируют внезапное ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о том, что во многих областях Украины будут сильные порывы ветра.

Также ранее сообщалось, что в Украину идет сильное похолодание - будут мощный ветер, снег и мороз. Во многих областях Украины в течение недели резко снизится температура воздуха и будут сильные осадки.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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