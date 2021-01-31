Мощный удар стихии: Украину накроют дожди и сильные снегопады

В Украине объявлено штормовое предупреждение / УНИАН

В Украине в понедельник, 1 февраля, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Как говорится в сообщении ГСЧС, в ближайшие два дня ожидается снег и мокрый снег, на юге с дождем, временами усиление ветра до 15-20 м/с.

"1 февраля в центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях значительный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед", - говорится в сообщении.

На протяжении 2 февраля в большинстве областей без существенных осадков.

На дорогах, кроме юга, гололедица.

1-2 февраля ожидается снижение температуры ночью до 4-10° мороза, в северной части до 13° мороза, днем до 0-6° мороза. На юге и востоке температура существенно не изменится: ночью около 0°, днем 2-8° тепла.

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В свою очередь синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло в комментарии Оbozrevatel подчеркнул, что первые два дня февраля будут сравнительно холодными и "мокрыми".

"1 февраля, в понедельник, ожидается дождь и мокрый снег и усиление ветра. 2 числа осадки могут сохраняться на северо-востоке", – уточнил синоптик.

Прогноз погоды в феврале: