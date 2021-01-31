Мощный удар стихии: Украину накроют дожди и сильные снегопады

В ближайшие два дня ожидается сильный ветер, снег, на юге с дождем.
В Украине в понедельник, 1 февраля, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Как говорится в сообщении ГСЧС, в ближайшие два дня ожидается снег и мокрый снег, на юге с дождем, временами усиление ветра до 15-20 м/с.
"1 февраля в центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях значительный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед", - говорится в сообщении.
На протяжении 2 февраля в большинстве областей без существенных осадков.
На дорогах, кроме юга, гололедица.
1-2 февраля ожидается снижение температуры ночью до 4-10° мороза, в северной части до 13° мороза, днем до 0-6° мороза. На юге и востоке температура существенно не изменится: ночью около 0°, днем 2-8° тепла.
Читайте такжеЗавалит снегом и заморозит до -14 градусов: Украину атакует новый циклон
В свою очередь синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло в комментарии Оbozrevatel подчеркнул, что первые два дня февраля будут сравнительно холодными и "мокрыми".
"1 февраля, в понедельник, ожидается дождь и мокрый снег и усиление ветра. 2 числа осадки могут сохраняться на северо-востоке", – уточнил синоптик.
Прогноз погоды в феврале:
- Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине в первой половине февраля стоит ждать резкого снижения температуры воздуха.
- Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на специализированном ресурсе Gismeteo.
- Прогнозируется, что в Киеве выпадет снег, а градусники покажут температуру 18 градусов мороза.
- Существенного похолодания стоит ждать с 5 февраля, а 9 февраля снижение температуры достигнет -18 градусов.