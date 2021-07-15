Мучительная жара до +38°: синоптик обнадежила украинцев скорым похолоданием и назвала сроки

В Украине сохранится жаркая погода / УНИАН

В Украине в пятницу, 16 июля, ожидается в течение дня температура +30 +35 градусов, местами +33 +37 градусов.

Как рассказала в Facebook синоптик Наталья Диденко, в этот день вероятны осадки - в западных, северных областях, а также в Харьковской и Винницкой областях.

"Хотя сухой воздух еще доминирует благодаря антициклона, однако он, антициклон, стареет, постепенно разрушается", - подчеркнула синоптик.

В пятницу, 16 июля, в Киеве ожидается жаркая погода, температура воздуха составит +32 +35 градусов. Существенных осадков не прогнозируется, отметила она.

Диденко добавила, что с 20-го июля в Украину начнет заходить прохладный воздух: "Ослабление жары придет в Украину 20-го июля". Реклама

Как уточнили в Укргидрометцентре, в ближайшие дни в северо-восточных, западных, днем и в северных, Винницкой и Черкасской областях переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, шквалы.

Температура ночью +18 +23 градуса, днем +30 +35 градусов, на востоке и юго-востоке до +38 градусов, в большинстве западных областей +27 +32 градуса, пишет Укринформ.

В Киевской области 16-17 июля ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы, во время гроз местами шквалы и град, ночью +18 +23 градуса, днем +30 +35 градусов.

Прогноз погоды на 16 июля / meteo.gov.ua

Прогноз погоды до конца лета 2021

Ранее синоптики прогнозировали в Украине ливни с градом, а также шквальный ветер.

Напомним, заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... +32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... +35 градусов.