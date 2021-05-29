Накроет похолодание, зальет дождями: украинцев предупредили о ненастье в июне

Средняя месячная температура в июне предполагается 18-22 градусов тепла.
Июнь 2021 станет более прохладным, по сравнению с 2020 годом, прогнозируют синоптики Укргидрометцентра.
Средняя месячная температура в июне предполагается 18-22 градусов тепла, в горах 14-18 градусов тепла, рассказал Сегодня замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.
Синоптик говорит, что такие показатели на четыре-пять градусов выше, чем в мае и близки к климатической норме, при этом год назад они были выше нормы.
Месячное количество осадков ожидается 44-78 мм (в Карпатах до 160 мм), также в пределах нормы, сообщил он.
В то же время замдиректора Укргидрометцентра уточнил, что в начале июня ожидается прохладнее, чем в среднем, в конце июня – будет теплее, чем в среднем.
"Также в июне активизируется грозовая деятельность, чаще наблюдаются град и шквалы. Пока мы не видим, что в июне будет аномально жаркая погода. Это хорошо для развития растений, злаков, которые сейчас насыщены влагой, и создает предпосылки для неплохого урожая", - говорит он.
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О дождливой погоде в начале июня предупреждает и ресурс Мeteoprog. По данным сайта, влажная погода (за редким исключением) прогнозируется в первые две недели июня.
Добавим, что по данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в июне составляет три градуса мороза и наблюдался в горах Крыма, в западных, северных, восточных и Днепропетровской областях, на высокогорье Карпат до пяти градусов мороза. Абсолютный максимум температуры воздуха в Одесской, Херсонской, Харьковской, Луганской областях 39,8 градуса, в горных районах 29 градусов.
Прогноз погоды на лето 2021:
- Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.
- Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что первый месяц лета начнется с дождей, которые будут идти около 3 дней. Дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... + 32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... + 35 градусов.
- Горбань уточнил, что к концу июня температура может пойти вверх и приблизится к 30 градусам. В июле днем – до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах даже до +40 градусов он прогнозирует в середине месяца. Горбань добавил, что к середине последнего месяца днем ожидается под +40 градусов при почти полном отсутствии облаков.