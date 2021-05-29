Накроет похолодание, зальет дождями: украинцев предупредили о ненастье в июне

Дожди прогнозируют в Украине в июне / УНИАН

Июнь 2021 станет более прохладным, по сравнению с 2020 годом, прогнозируют синоптики Укргидрометцентра.

Средняя месячная температура в июне предполагается 18-22 градусов тепла, в горах 14-18 градусов тепла, рассказал Сегодня замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

Синоптик говорит, что такие показатели на четыре-пять градусов выше, чем в мае и близки к климатической норме, при этом год назад они были выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается 44-78 мм (в Карпатах до 160 мм), также в пределах нормы, сообщил он.

В то же время замдиректора Укргидрометцентра уточнил, что в начале июня ожидается прохладнее, чем в среднем, в конце июня – будет теплее, чем в среднем.

"Также в июне активизируется грозовая деятельность, чаще наблюдаются град и шквалы. Пока мы не видим, что в июне будет аномально жаркая погода. Это хорошо для развития растений, злаков, которые сейчас насыщены влагой, и создает предпосылки для неплохого урожая", - говорит он.

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О дождливой погоде в начале июня предупреждает и ресурс Мeteoprog. По данным сайта, влажная погода (за редким исключением) прогнозируется в первые две недели июня.

/ meteoprog.ua

Добавим, что по данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в июне составляет три градуса мороза и наблюдался в горах Крыма, в западных, северных, восточных и Днепропетровской областях, на высокогорье Карпат до пяти градусов мороза. Абсолютный максимум температуры воздуха в Одесской, Херсонской, Харьковской, Луганской областях 39,8 градуса, в горных районах 29 градусов.

Прогноз погоды на лето 2021: