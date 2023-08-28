Накрыл почти 5-бальный шторм: в Украину ворвалась магнитная буря

Украину накрыла сильная магнитная буря. Мощность геомагнитного шторма будет достигать почти 5-ти баллов. Об этом сообщает meteoagent.
Согласно графику, магнитная буря накрыла Украину еще 27 августа. Тогда ее мощность была на уровне почти 5-ти баллов. Сообщается, что магнитная буря продлится минимум до 28 августа включительно.
Считается, что лишь 29 августа буря пойдут на спад.
По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло 2 вспышки - класса В9,1 и С1,03. Сейчас на Солнце зафиксировано 16 пятен.
Специалисты считают, что 29 августа могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 20%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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