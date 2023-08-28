Накрыл почти 5-бальный шторм: в Украину ворвалась магнитная буря

Ожидается, что магнитная буря продлится два дня и лишь потом пойдет на спад.

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Украину накрыла новая магнитная буря / фото: pexels

Украину накрыла сильная магнитная буря. Мощность геомагнитного шторма будет достигать почти 5-ти баллов. Об этом сообщает meteoagent.

Согласно графику, магнитная буря накрыла Украину еще 27 августа. Тогда ее мощность была на уровне почти 5-ти баллов. Сообщается, что магнитная буря продлится минимум до 28 августа включительно.

Считается, что лишь 29 августа буря пойдут на спад.

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Украину накрыла новая магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло 2 вспышки - класса В9,1 и С1,03. Сейчас на Солнце зафиксировано 16 пятен.

Специалисты считают, что 29 августа могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 20%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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