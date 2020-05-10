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Исчезнувшие водоемы и вода по часам: Украине грозит высыхание – эколог

10 мая 2020, 09:56

В Украине под угрозой исчезновения оказались замкнутые водные системы.

засуха, солончаки
В Украине под угрозой исчезновения оказались замкнутые водные системы / Reuters

В Украине повышение среднегодовой температуры и уменьшение количества осадков оказывают влияние на обмеление водоемов, а также на падение грунтовых вод.

По словам эколога Александра Соколенко, под угрозой исчезновения замкнутые системы: болота, озера и малые реки, где приток воды незначительный.

"Для больших рек ситуация не настолько критична, так как обмеление Десны и Днепра обусловлено именно аномально теплой зимой. Но это аномалия, которая скорее всего не будет повторяться из года в год. За последние десятилетия мы могли наблюдать подобные качели с очень теплыми или наоборот очень холодными зимами", – рассказал он в комментарии Obozrevatel.

Читайте такжеМетеоролог предупредила о серьезных изменениях климатаВ то же время эксперт обратил внимание на то, что сложившаяся угрожающая ситуация несет за собой риски массового высыхания деревьев, особенно хвойных. Кроме того, недостаток влаги в почвах влияет на вегетацию растений и урожай, а также создает проблемы с питьевой водой.

Он не исключил, что в южных областях Украины есть вероятность введения ограничения подачи питьевой воды для населения.

"Южная Украина – первый кандидат для таких ограничений. Конечно, если синоптическая ситуация кардинально изменится и пойдут постоянные дожди, этот риск уменьшится. Но если погода будет засушливой, то это станет неизбежным", – добавил Соколенко.

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Напомним, ранее заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазира Мартазинова заявила о том, что Украину ждут 10 лет засух и ураганов.

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