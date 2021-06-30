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Погода в первый день июля: в Украину ворвутся сильные дожди и град

30 июня 2021, 22:58
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В первый день июля в Киеве ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем град и шквалы.

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Погода в Украине 1 июля / Pixabay

Погода в Украине в четверг, 1 июля, будет дождливой и с грозами в большинстве областей. Местами выпадут значительные осадки, а также ожидается град.

В первый день июля в Киеве ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем град и шквалы 15-20 м/с, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29 градусов, сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем умеренный кратковременный дождь, местами существенный дождь, грозы, днем кое-где град и шквалы 15-20 м/с, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+19 градусов, днем +21…+28 градусов.

В Карпатах ночью кратковременный дождь, днем умеренный кратковременный дождь, местами существенный дождь, температура ночью +12…+17 градусов, днем +18…+23 градуса.

В Моршине ночью кратковременный дождь, днем умеренный кратковременный дождь, местами существенный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +22…+24 градуса.

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В Трускавце ночью кратковременный дождь, днем умеренный кратковременный дождь, местами существенный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +17…+19 градусов, днем +24…+26 градусов.

На севере Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем кое-где град и шквалы 15-20 м/с, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+19 градусов, днем +24…+30 градусов.

В центре Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем кое-где град и шквалы 15-20 м/с, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +24…+31 градус.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +25…+32 градуса.

На юге Украины переменная облачность, в Одесской и Николаевской областях кратковременный дождь, местами гроза, днем кое-где град и шквалы 15-20 м/с, в Херсонской и Запорожской областях без существенных осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью +15…+22 градуса, днем +26…+33 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +25…+30 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29 градусов.

30 июня, на 9:00, температура воды составляла в Черном море +20…+25 градусов, в Азовском море +25…27 градусов, в Днепре возле Киева +25 градусов.

Прогноз погоды на лето 2021:

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... + 32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... + 35 градусов.

Укргидрометцентр новости Украины Погода в Украине погода завтра
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