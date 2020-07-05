Погода в Украине: синоптики припугнули непростым августом

Синоптики дали прогноз на август 2020 / Фото pixabay.com

Погода в Украине - по словам синоптиков, в первой половине августа установится жаркая и засушливая погода. Столбики термометров будут показывать температурный диапазон в пределах +28…+34 градуса Цельсия.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Существенных осадков не прогнозируется. В южных, центральных и восточных областях засушливая и жаркая погода может продлиться до середины второй декады августа.

Понемногу холодать начнет с 18 – 20 августа. Свежее станет в ночное время суток, температура воздуха составит около +18 градусов. Днем столбики покажут +35…+28 градусов.

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В последнюю декаду августа в нынешнем году на территорию Украины вероятнее всего начнут надвигаться циклоны, которые принесут с собой существенное снижение температуры воздуха, а также дожди и грозы. Так, из летней жары к концу месяца погода станет холодной и по-осеннему мокрой. Лишь жители южных и восточных областей смогут чуть подольше насладиться теплым летним солнышком, в последних числах августа осень придет и в эти регионы.

Погода в Украине

Ранее Наталья Диденко сообщила, что погода в Киеве 5 июля не ожидается очень жаркая – максимальная дневная температура может составить +28…+29 градусов. Синоптик предупредила, что 7 числа в столице изрядно польет.